Yeni bir elektrikli otomobil platformunu onayladı!

Japon otomotiv devi Nissan’ın lüks otomobillerini üreten Infiniti, 2021 yılı itibariyle sadece elektrikli otomobiller üreteceğini ve pazarlayacağını açıkladı. Çinde üretim yapan şirket son dönemde hükümetlerin zorlaşan CO2 emisyon standartları karşısında elektrikli otomobillere stratejik bir yönelim gösterdi. Elektrifikasyon alanındaki çalışmalarına hız veren şirket, 2025 yılına kadar Çin otomotiv pazarında satılan araçların yarısında fazlasını elektrikli modellerin oluşturacağını söyledi.

Infiniti Başkanı Roland Krueger, geliştirilen bu platformun Infiniti markasına özgü olacağını açıkladı. Yeni platform 2021 yılına kadar iki farklı güç aktarma organına hizmet edecek şekilde kullanılacak. Bunlardan birincisi saf elektrikli modeller ikincisi ise benzin ve elektrik motorlu melez hibrid modeller. Q Inspiration konsept temelli yeni platform üzerine daha geniş iç mekanlı, daha sportif ve daha yüksek performanslı elektrikli otomobiller inşa edilebilecek.

Infiniti, yakın zamanda beş yeni modelini piyasaya çıkararak ve ürün portföyünü genişletmeyi planladığını açıkladı.

Japon otomobil üreticisinin gelecek dönem elektrifikasyon çalışmalarını belli bir zaman çizelgesi dahilinde gerçekleştirmesi şart. Çünkü piyasada Tesla, Jaguar ve birçok Alman otomotiv devi varken İnfiniti’nin onların gerisinde kalması işten bile değil.

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