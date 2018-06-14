Yeni bir emisyon skandalı ile karşı karşıya

KBA Pazar günü yayımladığı raporda Daimler AG üretimi dizel motorlarda egzoz emisyon testlerini manipüle edebilecek niteliğe sahip birden fazla yasa dışı cihaz bulunduğunu bildirdi. Rapordaki en dikkat çekici detay ise söz konusu motorların, markanın Euro 6 standartlarına sahip olması. Ayrıca yetkililer bu son olaydan yaklaşık 1 milyon aracın etkilenebileceğini açıkladı.
Daimler AG CEO’su Dieter Zetsche geçtiğimiz günlerde Mercedes-Benz’in dizel araçlarında tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili Ulaştırma Bakanlığı’na bir ziyaret gerçekleştirdi. Zetsche, direkt olarak Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer ile görüştü. Görüşmenin gündeminde ise motorlarında yasa dışı emisyon cihazı kullanıldığı tespit edilen Mercedes-Benz C-Serisi ve Merecedes-Benz Vito modelleri vardı.
Alman otomotiv endüstrisinde sular bir türlü durulmuyor. Görüşmenin ardından henüz iki hafta bile geçmeden Dieter Zetsche, bugün Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer ile yeniden görüşecek.
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