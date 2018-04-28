Yeni Fiesta Van tanıtıldı

Otomotiv dünyasının dev isimlerinden biri olan Ford, ticari araç ailesinin en ufak üyesini yenileyerek yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket, bu plan doğrultusunda yeni Fiesta Van modelini İngiltere’nin Birmingham şehrindeki Ticari Araç Fuarı’nda tanıttıma sundu. Yeni model her zaman olduğu gibi arka koltukları ve camları ortadan kaldıran bir yapıdan meydana geliyor.

Üç kapılı form ile satışta olacak olan yeni Fiesta Van modelinin içerisinde standart Fiesta modelindeki teknolojileri yer alıyorken, ortadan kalkan arka koltuklar yüzünden 500 kilogram ağırlığa kadar ve 1.3 metre uzunluğa kadar objeler ile taşıma işlemi yapılabiliyor.

Farklı motor seçenekleri mevcut



Üç farklı motor seçeneği ile gelen model, benzinli seçenek olarak 85 beygirlik 1.1 litre üç silindirli ve 125 beygirlik 1.0 litre EcoBoost motorlar ile geliyor. Dizel tarafında ise sadece 85 ve 120 beygirlik güç çıkışları olan 1.5 litre TDCi tercihi ile karşımızda olacak.

Yeni Fiesta Van modelinin iç kısmında Apple CarPlay ve Android Auto desteğinin yanı sıra 8 inç dokunmatik ekrana ev sahipliği yapan SYNC 3 bilgi-eğlence sistemi opsiyon listesinde bulunuyor. Standart Fiesta modelinde bulunan güvenlik ve konfor odaklı sürücü asistan teknolojileri yeni Van modelinde de yer alıyor. Bunların dışında aktif park asistanı, trafik işaretleri tanıma, çarpışma asistanı, kör nokta bilgi sistemi gibi sistemler model de yer alıyor.

Teslimatları sonbahar içerisinde başlayacak olan modelin fiyatı hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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