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Yeni God of War, bomba gibi geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 26.12.2017 11:06 | Son Güncelleme 3 saat önce

Eğer daha önce herhangi bir GoW oyununu denediyseniz, yapımın atmosferinin ne derece şiddete elverişli olduğunu da görmüşsünüzdür. Yani GoW denildiğinde akla gelen ilk şeyler, kan, vahşet ve kafa koparma sekansları olabilir. Öyle görünüyor ki bu şiddet dürtüsü yeni God of War oyunun da da son hızıyla devam edecek.

Yeni God of War, bomba gibi geliyor

PlayStation denildiğinde hiç şüphesiz akla gelen ilk serilerden birisi de God of War olacaktır. İlk defa PlayStation 2’de tanıştığımız God of War, bir anda oyun dünyasının kült isimlerinden biri haline gelmişti. Yunan mitolojisindeki Zeus’un oğlu Kratos’un hikayesine odaklanan yapım, bizleri tanrılar ve canavarlarla dolu fantastik bir dünyaya götürüyordu. Şimdiyse bu seri yoluna yeni bir çizgide devam etmeye hazırlanıyor.

Genel olarak oyunlarda yaş sınırı hususundaki yetkili merci olan ESRB (Eğlence Yazılımı Derecelendirme Kurumu) yeni GoW hakkında bazı açıklamalarda bulundu. ESRB tarafından yapılan kısa açıklamada, GoW’un şiddet içerikli bir yapım olduğuna dikkat çekilerek, oyun içerisinde argo terimlerinde sıklıkla kullanıldığı ifade edildi.

Oyunda mücadeleler esnasında şiddet unsurlarının zirve yaptığı belirtildi. Üstelik bu mücadelelerin sıklıkla yaşandığının da altı çizildi.

Aslına bakılırsa ESRB tarafından yapılan bu açıklamalar bizler için pek de şaşırtıcı değil. Zira GoW’un zaten şiddetle bütünleşmiş bir felsefesi var. Serinin geçmiş oyunlarına baktığımızda da bunu rahatlıkla görebiliyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji oyun God of War

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