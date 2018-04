Yeni God of War için konsolunuzda yer açın

Zira artık oyunların boyutları blu-ray disklere bile sığmıyor. Kutulu olarak satılan bir çok oyunun içerisinden bile sadece kod çıkıyor. Ardından bu kod vasıtasıyla oyunu dijital kanallardan indiriyoruz.

Peki gelelim temel konumuza. Yeni God of War, PlayStation 4’te ne kadar yer kaplayacak. Santa Monica tarafından geliştirilen yapım, yeni çıkan oyunların aksine yalnızca 44.6GB’lık büyüklüğe sahip. Elbette boyutun bu kadar düşük olmasında, oyunda online modların bulunmaması da önemli rol oynuyor. Yoksa God of War’ın görsel ve grafiksel açıdan, son çıkan yapımlardan eksik bir yanı yok.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Hali hazırda God of War’ın inceleme yazıları hazırlanmış durumda. Sony inceleme ambargolarının 12 Nisan’da kalkacağını açıklamıştı. Bakalım Kratos’un yeni macerası, oyun mecralarından geçer not almayı başaracak mı?

