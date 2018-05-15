HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Yeni gözde Honor 10 tanıtıldı! Honor 10 özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.05.2018 21:03 | Son Güncelleme

Çin’in yükselen ismi Huawei’nin alt markası Honor ilk Android’li amiral gemisi akıllı telefonunu tanıttı. Honor, bugün Londra’da düzenlediği özel etkinliğinde Honor 10’un tanıtımını gerçekleştirdi. İşte Honor 10’un özellikleri…

Yeni gözde Honor 10 tanıtıldı! Honor 10 özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi

Honor 10 özellikleri ve fiyatı ile birçok amiral gemisi rakibiyle kıyasıya bir rekabete girecek. İngiltere’nin başkenti Londra’da tanıtılan telefon, bugün ilk kez kameraların karşısına geçti. Yapay zeka destekli kamerası ile öne çıkan Honor 10, kardeşi Huawei P20 Pro’ya oldukça benziyor.

HONOR 10 ÖZELLİKLERİ

Honor 10’a ilk bakıldığında çentikli ekran tasarımı göze çarpıyor. Çentik dışında neredeyse tamamen çerçevesiz bir ekrana sahip olan Honor 10, bu tasarım diliyle birlikte 5.84 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran deneyimi sunuyor.

Picture1

Telefonun ikinci dikkat çeken kısmı ise Huawei üretimi Kirin 970 işlemcisi. Huawei P20 Pro’da kullanılan bu işlemci Honor 10’da 4GB RAM ve 64GB/128GB dahili hafıza özellikleriyle destekleniyor. Günümüzün en yeni güvenlik teknolojisi yüz tanıma, parmak izi okuyucusu, Super Charge teknolojisi ve 3.400 mAh batarya değeri telefonun diğer özellikleri arasında bulunuyor. Gelelim Honor 10’un kameralarına.

HONOR 10 KAMERA ÖZELLİKLERİ

Yapay zeka kuşkusuz artık her yerden çıkıyor. Honor 10’un kamerası da tıpkı Huawei tarafındaki kardeşleri gibi yapay zeka destekli kameralara sahip. Honor 10’un biri 24 Megapiksel diğeri 16 Megapiksel değerindeki çift arka kamerası, yapay zeka desteği sayesinde 22 kategorideki 500’den fazla nesneyi tanıyor ve nesneye göre görüntüde iyileştirmeler yapıyor. Honor 10’un ön kamerası ise 24 Megapiksel değerinde ve geniş bir açıya sahip. Unutmadan söyleyelim, Honor 10 ön kamerasıyla da portre fotoğraflar çekilebiliyor.

Picture2

HONOR 10 FİYATI

Honor’un yeni gözdesi Honor 10, kutusundan Android Oreo 8.1 ile çıkacak. Akıllı telefon bugünden itibaren İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. Honor 10’un 64GB’lık versiyonu 399 euro’dan, 128GB’lık versiyonu ise 449 euro’dan satışa çıkacak. Honor 10 ilerleyen zamanlarda ülkemize de gelecek.


PARTNERÜvey kızkardeşi skandalı patlattı! Babası utancından...Üvey kızkardeşi skandalı patlattı! Babası utancından...
Twitter'dan önemli açıklama: Trol hesaplara savaş açtı!Twitter'dan önemli açıklama: Trol hesaplara savaş açtı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Honor Honor 10 Huawei android

En Çok Okunan Haberler

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

İlginizi Çekebilir

Müjde! YouTube’un göz kamaştıran özelliği iPhone’a geldi

Müjde! YouTube’un göz kamaştıran özelliği iPhone’a geldi

İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler

İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler

WhatsApp coştu bir kere: Instagram WhatsApp’a geldi!

WhatsApp coştu bir kere: Instagram WhatsApp’a geldi!

WhatsApp’ta sakın bunu yapmayın! Uygulama çökebiliyor ve...

WhatsApp’ta sakın bunu yapmayın! Uygulama çökebiliyor ve...

Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!

Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gmail artık Çevrimdışı!

Gmail artık Çevrimdışı!

Türk Rainbow Six Siege oyuncularına büyük müjde!

Türk Rainbow Six Siege oyuncularına büyük müjde!

Uzaklarda aramayın! En yakın yaşam bulgusu Jüpiter’de

Uzaklarda aramayın! En yakın yaşam bulgusu Jüpiter’de

Bizden kaçmaz: Nokia X6 her şeyiyle sızdı!

Bizden kaçmaz: Nokia X6 her şeyiyle sızdı!

Dikkat! Google Drive gidiyor, Google One geliyor!

Dikkat! Google Drive gidiyor, Google One geliyor!

Twitter'dan önemli açıklama: Trol hesaplara savaş açtı!

Twitter'dan önemli açıklama: Trol hesaplara savaş açtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.