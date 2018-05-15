Yeni gözde Honor 10 tanıtıldı! Honor 10 özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi

Honor 10 özellikleri ve fiyatı ile birçok amiral gemisi rakibiyle kıyasıya bir rekabete girecek. İngiltere’nin başkenti Londra’da tanıtılan telefon, bugün ilk kez kameraların karşısına geçti. Yapay zeka destekli kamerası ile öne çıkan Honor 10, kardeşi Huawei P20 Pro’ya oldukça benziyor.

HONOR 10 ÖZELLİKLERİ



Honor 10’a ilk bakıldığında çentikli ekran tasarımı göze çarpıyor. Çentik dışında neredeyse tamamen çerçevesiz bir ekrana sahip olan Honor 10, bu tasarım diliyle birlikte 5.84 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran deneyimi sunuyor.

Telefonun ikinci dikkat çeken kısmı ise Huawei üretimi Kirin 970 işlemcisi. Huawei P20 Pro’da kullanılan bu işlemci Honor 10’da 4GB RAM ve 64GB/128GB dahili hafıza özellikleriyle destekleniyor. Günümüzün en yeni güvenlik teknolojisi yüz tanıma, parmak izi okuyucusu, Super Charge teknolojisi ve 3.400 mAh batarya değeri telefonun diğer özellikleri arasında bulunuyor. Gelelim Honor 10’un kameralarına.

HONOR 10 KAMERA ÖZELLİKLERİ



Yapay zeka kuşkusuz artık her yerden çıkıyor. Honor 10’un kamerası da tıpkı Huawei tarafındaki kardeşleri gibi yapay zeka destekli kameralara sahip. Honor 10’un biri 24 Megapiksel diğeri 16 Megapiksel değerindeki çift arka kamerası, yapay zeka desteği sayesinde 22 kategorideki 500’den fazla nesneyi tanıyor ve nesneye göre görüntüde iyileştirmeler yapıyor. Honor 10’un ön kamerası ise 24 Megapiksel değerinde ve geniş bir açıya sahip. Unutmadan söyleyelim, Honor 10 ön kamerasıyla da portre fotoğraflar çekilebiliyor.