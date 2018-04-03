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Yeni iPad için özel olarak yayınlandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.04.2018 17:05 | Son Güncelleme

27 Mart’ta gerçekleşen “Let’s Take a Field Trip” etkinliğinde Apple’ın iOS 11.3’ü yayınlaması bekleniyordu. Fakat Apple tarafından böyle bir hamle gelmedi.

Yeni iPad için özel olarak yayınlandı!

Cupertino merkezli şirket bu etkinlik sırasında, sürpriz bir şekilde 9.7 inçlik yeni iPad modelini tanıtmıştı. Genel anlamda geçtiğimiz sene satışa sunulan 9.7 inçlik ile aynı donanıma sahip olan yeni model, yonga seti tarafında ise daha üstün bir donanıma sahipti. Yeni iPad’ın yonga seti haricinde diğer iOS destekli cihazlardan farklı bir yönünün daha olduğu ortaya çıktı.

Apple hali hazırda yeni iPad modelini satışa sundu. Muhtemelen bu iPad’ın sevkiyatları da önümüzdeki günlerde başlayacaktır. Apple’ın yeni 9.7 inçlik iPad’i alanlara hoş bir sürprizi olacak. Keza bu iPad Apple’ın henüz yayınlamadığı iOS 11.3 ile geliyor.

Buradaki temel soru ise yeni iPad modeli ile gelen iOS 11.3’ün diğer iPad ve iPhone modelleri için ne zaman serbest bırakılacağı. Bu konuda ortaya çıkan son söylentilere göre, iOS 11.3 bu hafta sonuna kadar tüm uyumlu iPad ve iPhone modelleri için yayınlanmış olacak.

iOS 11.3 özellikle Siri tarafında önemli güncellemeler getirecek. Siri’nin bazı önemli bilgileri bağıra bağıra söyleme huyunu iOS 11.3 ile terk edeceği söyleniyor. Ayrıca ARKit 1.5 versiyonunun da iOS 11.3 ile kullanılabilir olacağını belirtmek gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPad teknoloji

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