Yeni iPhone’lar kanlı canlı göründü! İşte fotoğrafları…

Apple iPhone X Plus, ikinci nesil iPhone X ve iPhone SE 2’i bilindiği üzere Eylül ayında tanıtacak. Şunun şurasında da Eylül ayına bir şey kalmadı. Hal böyle olunca sızıntıların sayısı da bir hayli arttı ve sızıntılar daha gerçekçi bir hal almaya başladı. Bugün gelen yeni bir sızıntı da bunu destekler nitelikte.

İPHONE X VE İPHONE X PLUS YAN YANA



OLED ekranlı iPhone X, iPhone X Plus ve LCD ekranlı iPhone SE 2 yeni sızıntı sayesinde yan yana geldi. İnci gibi dizilen akıllı telefonların ilk bakışta çerçeveleri dikkat çekiyor. Yeni iPhone’ların çerçeveri oldukça ince. Ancak iPhone X Plus’ın çerçeveleri iPhone X’ten ve diğer iPhone modellerinden daha ince duruyor. iPhone X’in çok eleştiri alan çentiği ise hiçbir boyut farkı yaşamadan yeni iPhone modellerinde de yer almaya devam ediyor.

İPHONE X PLUS’IN İNCELTİLMİŞ ÇERÇEVESİ PAHALIYA PATLAYACAK



iPhone X Plus görünüşe göre sadece boyutuyla değil daha da inceltilmiş çerçeveleriyle de diğer iPhone modellerinden ayrılacak. Pek tabi bu durum fiyatlara da yansıyacak. 6.1 inçlik ucuz iPhone modeli tahminlere göre 599 dolardan satışa çıkacak. Apple, OLED ekranlı ikinci nesil iPhone X için ise 899 dolar isteyecek. iPhone X Plus 999 dolarlık fiyatıyla 2018’in en pahalı iPhone modeli olacak.



