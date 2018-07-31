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Yeni iPhone'lara ait olduğu iddia edilen görüntüler Twitter'ı salladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.07.2018 17:15 | Son Güncelleme

Milyonlarca kişi Apple'ın yeni iPhone 9 ve iPhone X Plus'ını beklerken, Letonyalı Veniamin Geskin isimli bir tasarımcının paylaştığı ve iki yeni iPhone'a ait olduğunu iddia ettiği görüntüler gündem yarattı.

Yeni iPhone'lara ait olduğu iddia edilen görüntüler Twitter'ı salladı!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da iPhone tutkunları, Apple'ın eylül ayındaki yeni ürün lansmanını bekliyor. Sosyal medyada ise teknolojiseverlerin merakını giderecek bir sızıntı gerçekleşti. Letonyalı tasarımcı Veniamin Geskin, bu yıl 6.5 inç'lik iPhone X Plus ve 6.1 inç'lik iPhone Dummy modelinin çıkarılacağını öne sürdü. Geskin, telefonların fotoğraflarını da paylaştı.

Fotoğraflara göre, iPhone X Plus'ın iki kamerası olacak, standart modelde ise yalnızca bir kamera bulunuyor. Fotoğraflarda telefonların parmak izi tarayıcılarının da olmadığı görülüyor.

Öte yandan Geskin'in paylaştığı görüntüler yalnızca orjinallere maksimum yakınlıktaki prototipler.

9to5mac.com sitesine göre de yeni modellerde ‘Full Active LCD'ye yer verilecek. iPhone X Plus paslanmaz çelik çerçeveye, 6.1 inç'lik Dummy modeli ise aliminyum çerçeveye sahip olacak. Ayrıca gümüş renkte görünen iPhone X'e gold renk seçeneği getirilmesi, Dummy modelinde sarı, turuncu, mavi ve başka renk seçeneklerinin olması bekleniyor.

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