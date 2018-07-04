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Yeni iPhone'lara hızlı şarj özelliği geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.07.2018 11:38 | Son Güncelleme

İnternette dolaşan yeni fotoğraflara göre: yeni iPhone modellerinin hızlı şarj desteği sunacağı ve USB Type-C kullanacağı ortaya çıkardı.

Yeni iPhone'lara hızlı şarj özelliği geliyor!

Eylül ayında tanıtılması beklenen 3 yeni iPhone modeli ile ilgili sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Gündemi meşgul eden bu sızıntılara bir yenisi daha eklendi. Ortaya çıkan bir şarj adaptörü fotoğrafı, yeni iPhone modellerinde kullanılacağı iddiasını ortaya attı. Fotoğraflara göre yeni iPhone adaptörlerinde USB Type-C bağlantısı kullanılacak. İddialara göre bu fotoğraflarda görünen adaptörler yeni iPhone modellerinin kutusunda standart olarak yer alacak. Apple daha önce de MacBook Pro modellerinin şarj cihazlarında USB Type-C bağlantısını kullanmıştı.

Halen satışta olan iPhone modelleri hızlı şarj desteği sunsa da bu özelliği kullanabilmek için özel bir şarj cihazı ve kabloya sahip olmak gerekiyor. Yani kutudan çıkan şarj cihazı ile hızlı şarj yapılamıyor. Yeni iPhone modellerinde bu soruun ortadan kalkacağı iddia ediliyor.

Yeni iPhone'da hızlı şarj adaptörü kutudan çıkabilir

18W USB-C şarj cihazının her 3 model için de mi yoksa sadece OLED ekran kullanan modeller için mi kullanılacağı konusunda ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bir diğer belirsiz konu ise yeni iPhone modellerinin kullanacağı bağlantı teknolojisi. Yıllardır Lightning bağlantı teknolojisini kullanan Apple, yeni iPhone modelleri ile USB Type-C kullanmaya başlayabilir. Daha önce bizim de haberini yaptığımız iddiaya göre Apple, yeni iPhone modellerinde Type-C bağlantısı kullanılmaya başlanacak. Ancak tüm bu yorumların iddia olduğunu ve Eylül ayı olmadan kesin bir yorum yapılamayacağını da belirtelim.

Kaynak: Teknolojioku

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