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Yeni iPhone modellerinin kutusundan dönüştürücü çıkmayabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.08.2018 14:25 | Son Güncelleme

Apple'ın eylül ayında tanıtacağı yeni iPhone modellerinin kutusundan 3.5 mm dönüştürücü çıkmayabileceği iddia edildi.

Yeni iPhone modellerinin kutusundan dönüştürücü çıkmayabilir!

Yeni iPhone modellerinin tanıtılmasına haftalar kalmasına rağmen telefonlarla ilgili sızan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ortaya atılan yeni bir iddia ise 2018 model iPhone modellerinde kutudan Lightning-3.5mm kulaklık dönüştürücüsünün çıkmayacağı oldu.

Bilindiği gibi Apple iPhone 7 modelleriyle beraber 3.5 mm kulaklık girişini kaldırmıştı. Bunun yerine Lightning girişini kulaklık olarak kullanıma sunan Apple, aynı anda şarj yaparken müzik dinleyip görüşme yapmak isteyenlerin aıhı almıştı. Halen tartışılan ve bazı Android üreticileri tarafından da USB Type C bağlantısı için uyguladığı değişiklikle beraber telefonların kutu içeriğine Lightning-3.5mm dönüştürücü eklenmişti.
Yeni iPhone modellerininin kutusundan o çıkmayabilir

Ortaya atılan iddia ise iPhone 9 modelleriyle beraber bu dönüştürücü kutu içeriğinden çıkarılacak ve kutu ile beraber verilmeyecek. İddianın kaynağı ise Lightning-3.5 mm kulaklık adaptörü tedarikçilerinden Cirrus Logic. Benzer bir durumun iPod Pro için de uygulanabileceğine dikkat çeken tedarikçi iddiasında ısrarlı.

Ancak kulaklık girişinin değiştirilmesi bile büyük bir tepki çekmişken bir şekilde telafi sağlayan bu tarz bir dönüştürücünün kutudan çıkmaması kullanıcıların daha büyük tepki vermesine neden olabilir. Elindeki farklı bir kulaklığı iPhone 7 ve üstü modellerle kullanmak isteyenler 59 TL ödeyerek bu adaptörü almak zorunda kalacaklar. Aksesuarların fiyatlarının yüksekliği ve aksesuar aldırma konusunda hevesi nedeniyle eleştirilen Apple, bu yeni hamlesi ile muhtemelen daha fazla eleştiri alacak.

Kaynak: Teknolojioku

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