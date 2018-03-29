Yeni iPhone X yakında satışta

Macotakara sitesinde yer verilen yeni bir söylenti haberde, Apple’ın iPhone X için yeni bir renk seçeneği düşündüğü belirtilmiş. Firma, yakın zamanda kırmızı renkli iPhoneX akıllı telefonunu satışa sunarak bu amiral gemisi modelinin satışlarını canlandırmayı hedefliyor. Ayrıca altın renkli iPhoneX söylentileri de mevcut.

Apple tarafında gerçekleşmesi beklenen bir diğer söylenti ise, bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla satışa sunmayı planladığı iPad modeli. Firma, 329 dolara satışa sunduğu iPad modelinin güncellenmiş bir versiyonunu birkaç gün içinde resmen duyurabilir. Yeni modelin mevcut iPad ile benzer tasarım hatlarında ve aynı ekran boyutlarında olacağı söyleniyor.

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