Yeni Lenovo modeli görüldü

Çin’in önde gelen telefon üreticilerinden Lenovo, selfie meraklılarına hitap eden telefonlarına bir yenisini daha ekliyor. Şirketin yeni çift kameralı telefonu bugün TENAA’dan sertifika alırken görüldü. L38031 model numarasıyla TENAA’da görülen telefonun teknik özellikleri netlik kazandı.

Telefon iki önde iki arkada olmak üzere toplamda dört kamerayla geliyor. TENAA tarafından paylaşılan bilgiler bu kameralardan birinin 13 megapiksel olacağını gösteriyor. Diğer kameraların çözünürlüğü ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

18:9 oranında 5.7 inç HD ekrana sahip telefonda 2.0 GHz sekiz çekirdekli işlemci bulunuyor. 2970 mAh bataryaya sahip telefon 2, 3 veya 4 GB RAM ile 16, 32 veya 64 GB depolama alanına sahip üç farklı versiyonla satışa sunulacak.

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