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Yeni MacBook Pro satışta

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.07.2018 08:39 | Son Güncelleme

Apple, yeni MacBook Pro modelini sessiz sedasız satışa sundu. Yenilenen MacBook Pro modelleri 8. nesil Intel işlemci ve 3. nesil kelebek klavye ile geliyor. İşte yeni MacBook Pro modellerinin özellikleri!

Yeni MacBook Pro satışta

Apple, geçtiğimiz yıl MacBook Pro modellerini Touch Bar seçeneği ile yenilemişti. 7. nesil Intel yonga setleri ile gelen bu modeller, maksimumda 16 GB RAM‘e kadar destek veriyordu.
Cupertinolu teknoloji devi bugün MacBook Pro modellerini sessiz sedasız yeniledi. Yeni MacBook Pro modelleri sunduğu özellikler ile bir önceki nesile göre daha fazla performans sunuyor.

MacBook Pro’nun yeni modellerinde 2.3 GHz dört çekirdekli 8. nesil Intel Core i5 işlemci (3.8 GHz’ye kadar Turbo Boost), Intel Iris Plus Graphics 655 grafik birimi, 32 GB’a kadar arttırılabilir RAM, 256 GB SSD, True Tone özellikli Retina Ekran, Touch Bar ve Touch ID ve 3. nesil kelebek klavye dizilimi yer alıyor.

Üzerinde dört adet Thunderbolt 3 girişi ve USB Type-C portları bulunan bu modellerin henüz Türkiye fiyatları açıklanmadı. Bu modelde ayrıca güvenliği sağlamak için Apple T2 işlemcisi bulunuyor.

MacBook Pro’nun yeni modellerinde Intel i9 yonga seti, 4 TB SSD ve 4 GB Radeon Pro grafik birimi gibi yükseltmeler de yapılabiliyor.

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