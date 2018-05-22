Yeni model cep router’ı satışa sundu

Avuç içine sığan minik boyutu sayesinde kolayca her yere taşınabilen ürün, birden çok işleve sahip. Bu nedenle rahat taşınabilen tek bir kutu ile ağ konusundaki pek çok ihtiyacı giderebiliyor. Üstelik yeni nesil kablosuz ağ standardı olan 802.11AC destekli olduğu için, yüksek WiFi hızına sahip.
TL-WR902AC, klasik bir yönlendirici gibi mevcut bir ağı birden fazla cihaza dağıtmak amacıyla kullanılabiliyor. AC ve çift bant desteği sayesinde daha hızlı bir WiFi ağı oluşturabilen cihaz, 733Mbps kablosuz hıza ulaşabiliyor. Bu sayede aynı anda birden fazla cihaz ağa bağlanabiliyor ve çeşitli uygulamalar çalıştırılabiliyor. Bu küçük kutu birden çok işleve sahip. Yönlendirici, hotspot, menzil genişletici, alıcı ya da erişim noktası modları sayesinde seyahatlerin vazgeçilmez ekipmanı haline geliyor.
Cep Router artık çok daha hızlı
Seyahatte örneğin otel odasında anında özel bir kablosuz ağ oluşturmak için yönlendirici olarak kullanılabiliyor. Ya da USB girişine 3G/4G USB modem takılarak da kullanılabiliyor. Bu şekilde oluşturulan WiFi ağına birden fazla cihaz bağlanabiliyor. Seyahatlerde ya da öğrenci odaları/evlerinde tek bir SIM kart/hat ile birden fazla kişi/cihaz internete erişebiliyor. Hotspot modu sayesinde ise kamuya açık alanlarda WISP erişim noktasına bu cihazı bağlayıp kendi özel ağımızı oluşturabiliyoruz.
TL-WR902AC, bir menzil genişletici olarak da kullanılabiliyor. Evde mevcut WiFi ağının ulaşmadığı noktalar varsa cihaz modeme bağlanarak WiFi sinyalini ölü bölgelere ulaştırmak için kullanılabiliyor. Cihazın Alıcı Modu (Client Mode) ise kablolu cihazları ağa bağlamak için kullanılabiliyor. Üzerinde yer alan Ethernet girişine akıllı TV, oyun konsolu gibi kablo ile bağlanan cihazlar takılarak ağa erişmeleri sağlanabiliyor. Erişim Noktası (access point) Modu sayesinde de WiFi etkin cihazlar için bir kablosuz ağ oluşturmayı sağlıyor.
Çantada, cepte taşınabilecek kadar küçük olan ürün, aynı zamanda mini bir güç kaynağı olarak da kullanılabiliyor. Cihazda yer alan USB 2.0 girişi, istenirse dosya paylaşımı için kullanılabildiği gibi istendiğinde bir şarj cihazı olarak da işlev görüyor. Akıllı telefon, tablet bilgisayar gibi mobil cihazlar (5V/2A seviyesine kadar) TL-WR902AC ile kolayca şarj edilebiliyor.
TP-Link’in yeni, hızlı, çok işlevli ‘cep router’ı TL-WR902AC’nin tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 239 TL.
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