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Yeni Pixelbook, ekim ayında tanıtılacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.07.2018 08:24 | Son Güncelleme

Google’ın ekim ayında düzenleyeceği etkinlik beklenenden de büyük olabilir. Pixel 3 ve 3 XL’ın yanı sıra yeni Pixelbook’un da bu etkinlikte tanıtılacağı söyleniyor.

Yeni Pixelbook, ekim ayında tanıtılacak

Bildiğiniz gibi Google’ın ekim ayında düzenleyeceği etkinlikte yeni akıllı telefonları Pixel 3 ve Pixel 3 XL’ı resmen tanıtacak. Ayrıca bir süre önce çıkan söylentilerde şirketin ilk akıllı saatini de bu etkinlikte tanıtacağı iddia edilmişti.

Bugün, Google’ın ekim ayındaki etkinliği ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Teknoloji dünyasıyla ilgili sızıntılarıyla tanınan Evan Blass, şirketin yeni Pixelbook modelini de bu etkinlikte tanıtacağını açıkladı.

Blass tarafından paylaşılan bilgilere göre ikinci nesil Pixelbook, daha ince çerçeveli bir ekrana sahip olacak. Cihazın teknik özellikleri hakkında bir şey söylemek için henüz çok erken. Ancak cihazın Chrome OS işletim sistemi kullanacağını ve Intel ya da Qualcomm ARM yonga setiyle çalışacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Pixel telefonlar genelde ekim ayının ilk haftası tanıtılıyor. O yüzden bu yılki etkinliğin de ekim ayının ilk haftasında düzenleneceği tahmin ediliyor.

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