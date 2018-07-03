Yeni S-Pen’in kontrol edemeyeceği şey yok!

İlk nesilden bu yana akıllı kalemi beraberinde getiren Note serisi, bir sonraki nesilde de geleneği bozmayacak. Her seferinde birtakım geliştirmelerle karşımıza çıkan S-Pen, bu sefer Note 9‘un yıldız özelliklerinden birisi olacak.
Twitter’da “Ice universe“ün attığı tweet, yeni kalemin beklemeye değer olduğunu söylüyor. Zira kalem üzerinden müzik kontrolü ve zamanlayıcı gibi şeyler kontrol edilebilecek. Bluetooth üzerinden cihazına bağlanacak olan yeni S-Pen, bu özelliğiyle ekrandan uzakta da çalışabiliyor. Hatta doğrulanamayan bazı söylentilere göre kalem üzerinde bulunacak ufak bir hoparlör, ses deneyimini de iyileştirecek. Tüm bu özelliklerin sağlanabilmesi içinse kalemin bir pile sahip olması gerekiyor.Dolayısıyla daha ağır ve kalın bir tasarım bizi bekliyor olabilir. Ayrıca kalemin telefona takıldığında şarj olması gerekecek.
Bildiğimiz kadarıyla Note 9, 9 Ağustos’taki Unpacked etkinliği için hazırlanıyor. Yani phablet amiral gemisini sahnede görmemize neredeyse 1 ay var. Bu süreç içerisinde teknik detaylar ve tasarım daha fazla netleşecektir.
En hızlı, en güçlü akıllı telefonlar – 2018
Son dakika! Kuzey Irak'a operasyon
FETÖ'nün Ergenekon için yedek planı ortaya çıktı! Dinlenenlerin olduğu listede dikkat çeken isimler var
Ahmet Hakan'dan flaş CHP iddiası: İzmir, Çankaya ve Beşiktaş’ı bile kaybedebilir
Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var
ABD Maslahatgüzarı Philip Kosnett duyurdu: YPG Münbiç'te durumu anladı, işbirliği yapacak
İstanbul Başakşehir'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli için karar verildi
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Artık kontrol size geçti…
Ölmeden mezara koydular: Kraliçe Elizabeth'in cenaze provası yapıldı!
Polis evde bulduklarına inanamadı! Tam 7 milyon yıllık
Gerçeği öğrenince şoke oldu! Başta hız cezası kesileceğini düşündü ama...
Liseye girişte kontenjanlar ve il sıralaması belli oldu! Sonuçlar e-okul'da
Sık ilişkiye girmek prostat kanseri yapar mı? İşte prostat kanseri ile ilgili bilinen yanlışlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum