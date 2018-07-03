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Yeni S-Pen’in kontrol edemeyeceği şey yok!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.07.2018 09:17 | Son Güncelleme

Ağustos ayında Unpacked etkinliği ile tanıtılacak olan Galaxy Note 9, güncellenmiş S-Pen’iyle şimdiden çok ses getiriyor. Yepyeni işlevler akıllı kalem için yolda.

Yeni S-Pen’in kontrol edemeyeceği şey yok!

İlk nesilden bu yana akıllı kalemi beraberinde getiren Note serisi, bir sonraki nesilde de geleneği bozmayacak. Her seferinde birtakım geliştirmelerle karşımıza çıkan S-Pen, bu sefer Note 9‘un yıldız özelliklerinden birisi olacak.

Twitter’da “Ice universe“ün attığı tweet, yeni kalemin beklemeye değer olduğunu söylüyor. Zira kalem üzerinden müzik kontrolü ve zamanlayıcı gibi şeyler kontrol edilebilecek. Bluetooth üzerinden cihazına bağlanacak olan yeni S-Pen, bu özelliğiyle ekrandan uzakta da çalışabiliyor. Hatta doğrulanamayan bazı söylentilere göre kalem üzerinde bulunacak ufak bir hoparlör, ses deneyimini de iyileştirecek. Tüm bu özelliklerin sağlanabilmesi içinse kalemin bir pile sahip olması gerekiyor.Dolayısıyla daha ağır ve kalın bir tasarım bizi bekliyor olabilir. Ayrıca kalemin telefona takıldığında şarj olması gerekecek.

Bildiğimiz kadarıyla Note 9, 9 Ağustos’taki Unpacked etkinliği için hazırlanıyor. Yani phablet amiral gemisini sahnede görmemize neredeyse 1 ay var. Bu süreç içerisinde teknik detaylar ve tasarım daha fazla netleşecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy Note 9 Samsung

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