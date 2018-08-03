Yeni Skoda Karoq Sportline tanıtıldı!

Skoda, yeni off-road özellikleri de barındıran Karoq Sportline'ı duyurdu. Çekya menşeli otomobil firması Skoda, gerçekleştirdiği bir etkinlik sırasından yeni asfalt canavarı Karoq Scout'u halkın beğenisine sundu.

Diğer Karoq modellerine göre daha sert ve kararlı bir tasarıma sahip olan Karoq Sportline, 193 beygirlik 2.0 litrelik TSI motoruyla da asfalt üzerinde oldukça ağır bir duruş sergilemeye geliyor.

Yenilenmiş tamponlara sahip olan otomobil, standart 18 inç ve opsiyonel 19 inç olmak üzere iki farklı jant seçeneği ile satışa çıkacak. Standart renklerin üzerine çizilmiş bağımsız hatlar ise farklı bir hava katıyor araca.

İşte karşınızda yeni Skoda Karoq Sportline!

Yeni Skoda Sportline’ın içinde gri dikişleri ile dikkat çeken siyah renkli koltuklar bulunuyor. Aracın tüm iç mekan tasarımı, koltuklarla uyumlu olacak şekilde siyah ana rengi takip eden gri çizgilerle dizayn edilmiş. Özellikle spor dizayn severlerin dikkatini çekeceğini düşünüyorum.

Skoda Karoq Sportline'ın henüz piyasa fiyatı açıklanmış değil. Bakalım yeni Skoda Karoq, beklediği ilgiyi görebilecek mi? Mutlaka daha fazla detay ilerleyen günlerde meraklıları için paylaşılacaktır. Beklemede kalın.

Kaynak: Teknolojioku

