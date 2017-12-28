Yeni teknoloji, Galaxy S9 ile gelecek

Kablosuz şarj denildiğinde akla gelen ilk isimlerden birisi de hiç şüphesiz Samsung olacaktır. Her ne kadar Apple, kablosuz şarj özelliğini telefonlarına 2017 itibari ile getirmiş olsa da Güney Koreli akıllı telefon üreticisi, bu teknolojiyi uzun yıllardır kullanıyor. Müşterilerine daha üstün bir teknoloji sunmak isteyen Samsung’un, Galaxy S9 ile eş zamanlı olarak yeni bir kablosuz şarj standı tanıtacağı iddia ediliyor.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Nisan ayında yapılan etkinlikte de S8 ve S8+’ın yanında DeX, yeni Gear VR ve yeni 360 kamera da tanıtılmıştı. Dolayısıyla bu sene de Samsung S9’un yanında bazı ekstralarla karşımıza çıkacaktır.

Güney Kore kaynaklı bazı bilgilere göre, Samsung bu sene S9’la birlikte yeni bir kablosuz şarj istasyonu tanıtmayı planlıyor. Bu istasyonun muhtemelen Apple’ın AirPower ünitesi gibi aynı anda birden fazla cihazı şarj edebilme özelliğine sahip olması umuluyor.

Elbette bunlar şimdilik söylentiden ibaret. Muhtemelen Samsung, kalkıp Apple’ın AirPower ünitesini kopyalamayacaktır. Muhakkak üzerine artı özellikler katarak kullanıcıların karşısına çıkacaktır. Merakla bekliyoruz.

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