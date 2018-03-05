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Yeni Trend Yüz Tanışma Teknolojisi!

Enes Usta Enes Usta
TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.03.2018 11:27 | Son Güncelleme

Dünyanın en değerli markası olan Apple'ın teknoloji dünyasına kısmen de olsa yön verdiği doğru. Şu ana kadar çıkardığı modellerde kullandığı teknojiler, günümüzün artık vazgeçilmez bir parçası haline geldi. iPhone X modelinde kimsenin beklemediği bir şekilde parmak izi okuma özelliği devre dışı bırakıp, yüz tanıma olan FaceID sistemini tanıttı. Bu yenilik sonrasında birçok olay gelişti bu durumun veri güvenliği boyutu ve kullanım alanları.

Yeni Trend Yüz Tanışma Teknolojisi!

MWC 2018 fuarında Apple'ın pazardaki en büyük rakibi olan Samsung, yeni telefonu olan S9 ve S9+ tanıttı. Bu modeldeki en büyük farklar kamerası ve iPhone X ile beraber gelen Animoji teknolojisine rakip çıkarttığı AR Emoji oldu.

MWC 2018: 26 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında Barcelona’da yapılan ‘Mobil Dünya Kongresi’. Bu fuarda katılan birçok sektörden marka kendi geliştirdiği teknolojinin tanıtımını yaparlar.

Facebook Yüz Tanıma Özelliğini Aktif Etti

Facebook son 2 haftada birçok özelliğini devre dışı bırakıp, yeni özelliklerini aktif etti. Bunlardan en fazla öne çıkan Facebook Keşfet özelliğiydi. Instagram’da bulunan keşfet ile aynı mantıkta çalışan bu özellik Facebook kullanıcıları tarafından tercih edilmeyince, şirket özelliği devre dışına aldı.

Günümüz teknolojisini yakından takip eden ve kendini hemen adapte eden Facebook yüz tanıma sistemini aktif ettiğini duyurdu. Şu an için sadece fotoğraflarda işe yarayan bu teknoloji ilerleyen günlerde giriş yapmak, bilgileri güncellemek ve ödeme yapmak için kullanılacağı söyleniyor.

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Türkiye’den Yapı Kredi ve Teknoloji Uyumu

Yüz tanıma teknolojisi olmasa da Yapı Kredi benzer bir teknoloji ile öne çıkıyor. Birçok reklamda vurguladığı ve kullanımı oldukça basit olan İris Göz okuma teknolojisi. Farklı bir yapı ile çalışan bu teknoloji Yüz tanıma teknolojisi ile kısmende olsa aynı alanda hizmet veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
yüz tanıma teknolojisi teknoloji iPhone X Apple

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