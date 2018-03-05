Yeni Trend Yüz Tanışma Teknolojisi!

MWC 2018 fuarında Apple'ın pazardaki en büyük rakibi olan Samsung, yeni telefonu olan S9 ve S9+ tanıttı. Bu modeldeki en büyük farklar kamerası ve iPhone X ile beraber gelen Animoji teknolojisine rakip çıkarttığı AR Emoji oldu.

MWC 2018: 26 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında Barcelona’da yapılan ‘Mobil Dünya Kongresi’. Bu fuarda katılan birçok sektörden marka kendi geliştirdiği teknolojinin tanıtımını yaparlar.

Facebook Yüz Tanıma Özelliğini Aktif Etti

Facebook son 2 haftada birçok özelliğini devre dışı bırakıp, yeni özelliklerini aktif etti. Bunlardan en fazla öne çıkan Facebook Keşfet özelliğiydi. Instagram’da bulunan keşfet ile aynı mantıkta çalışan bu özellik Facebook kullanıcıları tarafından tercih edilmeyince, şirket özelliği devre dışına aldı.

Günümüz teknolojisini yakından takip eden ve kendini hemen adapte eden Facebook yüz tanıma sistemini aktif ettiğini duyurdu. Şu an için sadece fotoğraflarda işe yarayan bu teknoloji ilerleyen günlerde giriş yapmak, bilgileri güncellemek ve ödeme yapmak için kullanılacağı söyleniyor.