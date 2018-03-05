Yeni Trend Yüz Tanışma Teknolojisi!

MWC 2018 fuarında Apple'ın pazardaki en büyük rakibi olan Samsung, yeni telefonu olan S9 ve S9+ tanıttı. Bu modeldeki en büyük farklar kamerası ve iPhone X ile beraber gelen Animoji teknolojisine rakip çıkarttığı AR Emoji oldu.
MWC 2018: 26 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında Barcelona’da yapılan ‘Mobil Dünya Kongresi’. Bu fuarda katılan birçok sektörden marka kendi geliştirdiği teknolojinin tanıtımını yaparlar.
Facebook Yüz Tanıma Özelliğini Aktif Etti
Facebook son 2 haftada birçok özelliğini devre dışı bırakıp, yeni özelliklerini aktif etti. Bunlardan en fazla öne çıkan Facebook Keşfet özelliğiydi. Instagram’da bulunan keşfet ile aynı mantıkta çalışan bu özellik Facebook kullanıcıları tarafından tercih edilmeyince, şirket özelliği devre dışına aldı.
Günümüz teknolojisini yakından takip eden ve kendini hemen adapte eden Facebook yüz tanıma sistemini aktif ettiğini duyurdu. Şu an için sadece fotoğraflarda işe yarayan bu teknoloji ilerleyen günlerde giriş yapmak, bilgileri güncellemek ve ödeme yapmak için kullanılacağı söyleniyor.
Türkiye’den Yapı Kredi ve Teknoloji Uyumu
Yüz tanıma teknolojisi olmasa da Yapı Kredi benzer bir teknoloji ile öne çıkıyor. Birçok reklamda vurguladığı ve kullanımı oldukça basit olan İris Göz okuma teknolojisi. Farklı bir yapı ile çalışan bu teknoloji Yüz tanıma teknolojisi ile kısmende olsa aynı alanda hizmet veriyor.
Son dakika ABD Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler son anda yakalandı
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısından gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası
18 yaşındaki kızı kaçırıp seks kölesi yapmışlar!
ÖSYM'den flaş ALES açıklaması
Birlikler yaklaşıyor uçaklar vuruyor!
Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten dikkat çeken yazı: 'Erdoğan’ı bitirelim' ittifakına dâhil olmuş durumda
Ormanlık alanda çıplak gömülmüş! Yakınları sinir krizi geçirdi
Esad'dan skandal hamle! Yardım malzemelerine el koydular!
Gelin bir gün sonra kaçtı, o üç yıldır nafaka ödüyor
Oscar'ın en şık ismi sizce kim?
WhatsApp'tan kullanıcılarına müjde! Yeni işlevini test ediyor
Esad'dan tehlikeli itiraf: Afrin'e girenler rejime bağlı
Okuyucu Yorumları 0 yorum