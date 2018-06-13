Yeni Xbox geliyor

Geçtiğimiz gün E3 2018 fuarı kapsamında oyuncuları memnun eden önemli oyun duyurulara imza atan Microsoft, bir sonraki konsolu üzerinde de çalıştığının sinyallerini verdi. Şimdiden belirtmek isteriz ki yeni nesil Xbox konsolunu pek yakın bir tarihte beklemeyin.

Microsoft şu an dünyanın en güçlü oyun konsolu Xbox One X‘e sahip. Bu açıdan rahat olan firma, yeni bilgilere göre bir sonraki yeni nesil konsolunu 2020’de beğenimize sunacak. Scarlett kod adı altında birçok yeni donanım üzerinde çalıştığı belirtilen firma, yeni konsoluna birçok yeni özellik ekleyecek.

2020 yılında birden fazla Xbox modelinin görücüye çıkartılabileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. Modellerin tam olarak nasıl olacağı merak edilirken, süreç için bazı tahminler de yok değil. Bazı kaynaklar firmanın oyunları sadece internet üzerinden aktarım yaparak oynatacak ufak bir model tanıtabileceğini belirtiyor. Kısacası bunu bulut sistemi olarakta tanımlayabiliriz.

Ülkemizde iyi bir altyapı bulunmadığı için bu açıkçası bizler adına sıkıntılı bir durum olabilir. Yine de bunların sadece bir iddia olduğunu belirtmeden geçmek istemeyiz. Xbox One oyunlarına geriye dönük destek vereceği de söylenen yeni konsol, resmi olarak 2020 yılı içerisinde tanıtılması beklenirken, oyuncular şimdiden kolları sıvamış durumda.

Yeni nesil Xbox'ın çıkış tarihi belli oldu!

