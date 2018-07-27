Yeni Xbox konsolları 2020’de gelecek!

Microsoft için bu nesilde işlerin pek de iyi gitmediğini söyleyebiliriz. Büyük umutlarla satışa sunulan XO, genele bakıldığında PS4’ün oldukça gerisinde kaldı. Dahası geçtiğimiz nesilde Microsoft tarafında bulunan oyuncu kitlesi, bu nesilde büyük oranda Sony tarafına geçti.

Xbox One ile yaptığı hataları yeni nesil konsollarında tekrarlamak istemeyen Microsoft, şimdiden hummalı bir çalışma içerisine girmiş durumda.

Şirkete yakınlığıyla bilinen Thurrott isimli site, Microsoft’un yeni konsolları ile ilgili ilk bilgileri paylaştı.

Thurrott tarafından paylaşılan bilgilere göre, Microsoft’un yeni nesil konsolları Scarlett ve Scarlett Cloud olarak isimlendiriliyor.

Scarlett, aynı Xbox 360 ve Xbox One gibi donanım tabanlı bir konsol olacak. Burada asıl fark yaratan şey ise Scarlett Cloud olacak. Hayli düşük bir sistem kapasitesine sahip olması beklenen Scarlet Cloud, oyunları stream ederek çalıştıracak. Yani bu konsolda oyun oynamak için fazlasıyla sağlam bir internet bağlantısına sahip olmanız gerekecek.