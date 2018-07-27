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Yeni Xbox konsolları 2020’de gelecek!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.07.2018 08:14 | Son Güncelleme

Konsol sektörünün önemli isimlerinden biri olan Microsoft, yeni nesil için hazırlıklara şimdiden başlamış durumda. Sızdırılan bilgilere göre, yeni nesil için 2 farklı Xbox konsolu tasarlanacak.

Yeni Xbox konsolları 2020’de gelecek!

Microsoft için bu nesilde işlerin pek de iyi gitmediğini söyleyebiliriz. Büyük umutlarla satışa sunulan XO, genele bakıldığında PS4’ün oldukça gerisinde kaldı. Dahası geçtiğimiz nesilde Microsoft tarafında bulunan oyuncu kitlesi, bu nesilde büyük oranda Sony tarafına geçti.

Xbox One ile yaptığı hataları yeni nesil konsollarında tekrarlamak istemeyen Microsoft, şimdiden hummalı bir çalışma içerisine girmiş durumda.

Şirkete yakınlığıyla bilinen Thurrott isimli site, Microsoft’un yeni konsolları ile ilgili ilk bilgileri paylaştı.

Thurrott tarafından paylaşılan bilgilere göre, Microsoft’un yeni nesil konsolları Scarlett ve Scarlett Cloud olarak isimlendiriliyor.
Scarlett, aynı Xbox 360 ve Xbox One gibi donanım tabanlı bir konsol olacak. Burada asıl fark yaratan şey ise Scarlett Cloud olacak. Hayli düşük bir sistem kapasitesine sahip olması beklenen Scarlet Cloud, oyunları stream ederek çalıştıracak. Yani bu konsolda oyun oynamak için fazlasıyla sağlam bir internet bağlantısına sahip olmanız gerekecek.

Elbette bu noktada akıllara şu soru gelebilir. Bulut tabanlı bir konsol, yeni nesil için çıkacak olan tüm oyunları çalıştırabilecek mi?
Thurrott bu konuda da bazı bilgiler veriyor. Sitenin iddiasına göre, yeni nesil için çıkacak olan tüm oyunlar, bulut tabanlı konsolda da oynanabilecek. Üstelik bu konsolun fiyatı, normal Scarlett’e oranla çok daha düşük olacak.

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Microsoft Xbox

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