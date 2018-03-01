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Yerli kripto para NeXpara 1 Mart’ta halka arz edilecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.03.2018 11:17 | Son Güncelleme

Türk yazılım ekipleri tarafından Türkiye’de geliştirilen NeXpara, 1-31 Mart 2018 tarihlerinde halka arz edilecek. 80 milyon vatandaşı temsilen sadece 80 milyon adet dağıtılacak olan NeXpara’nın, teknolojisinin gereği olarak daha fazla üretilmesi mümkün olmayacak. BDDK Lisanslı ödeme sistemi başvurusu da yapacak olan NeXpara, kendine özel ATM kartı ile alışverişte de kullanılabilen, yabancı kripto paraların alternatifi yerli ve milli kripto para birimi olacak.

Yerli kripto para NeXpara 1 Mart’ta halka arz edilecek

NeXpara’nın, limitli sayıda sirkülasyonda olması fiyatının sürekli olarak değerlenmesini sağlayacak. NeXpara’nın madencilik gerektirmeyen teknolojisi, kripto para üretmek için gereksiz elektrik harcamalarının önüne geçerek hem ekonomimize hem de çevreye katkıda bulunacak. Ülkemizin kripto para birimi olmayı hedefleyen Nexpara’nın vizyonu, milyonlarca doların yurt dışına akmasına neden olan yabancı kripto para kullanımına alternatif olmak.

Lisanslı Ödeme Sistemi

Kripto para teknolojisinin ekonomik sistemde karşılaştığı en büyük sorunlardan birisi kripto paraların herhangi bir regülasyona tabi olmaması. Diğer ödeme sistemleri devlet tarafından kontrol edilirken kripto paralarda bu kontrol bulunmuyor. Türkiye’nin milli kripto parası olarak yola çıkan NeXpara, BDDK lisanslı ödeme sistemi olarak bu durumu değiştirecek. NeXpara piyasaya sürülür sürülmez, Bankacılık Denetleme Kurulu’na lisanslı ödeme kuruluşu başvurusu yapacak olan NeXpara, BDDK lisansının alınması ile birlikte Türkiye’nin her yerinde işletmeler güvenle NeXpara kabul edebilecek.

NeXpara, kripto paraların fiyatlarının değişken olması, ödemeyi aldıktan sonra kripto paranın değerinin düşmesi riski olması sebebiyle, işletmeler tarafından doğrudan ödeme birimi olarak kabul edilmek istenmemesinin önündeki teknik sorunu da çözüme kavuşturuyor. Ödeme lisanslı kuruluş olarak NeXpara, müşteri NeXpara ile ödeme yaptığında satıcının hesabına doğrudan Türk lirası yatırarak alışverişten sonra değer düşmesi riskini ortadan kaldırıyor.

NeXpara’ya Özel ATM Kartları

Yabancı kripto para kullanıcılarının yaşadığı en önemli sorunlar arasında kripto paralarını nakite çevirme sıkıntısı yer alıyor. Kripto paralar sadece borsalarda nakite çevrilebiliyor. EFT saatleri dışında ve hafta sonları kripto paraları nakite çevirmek imkansız. NeXpara ile bu sorun tarih olacak. NeXpara’ya özel ATM kartları ile herhangi bir ATM’den 7/24 NeXpara alıp satabilmek mümkün olacak. NeXpara ATM kartı Haziran 2018 tarihinde piyasaya sunulacak.

Ethereum mimarisi kullanılıyor

NeXpara, yüksek güvenlik, yüksek işlem hızı ve düşük işlem ücreti sunan Ethereum mimarisini ve ağını kullanıyor. Ekim 2018 tarihi itibariyle Ethereum tabanlı kendi özel blok zincirine geçiş yapacak olan Nexpara, bu sayede işlem hızlarını daha da artırırken, işlem ücretlerinin azalmasını sağlayacak.

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