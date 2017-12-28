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Yılbaşı çekilişinde şansına Bill Gates çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 28.12.2017 17:38 | Son Güncelleme 8 saat önce

Reddit isimli internet sitesi tarafından yapılan gizli yılbaşı çekilişine katılan Bill Gates'e hayvansever bir kadının adı çıktı. Dünyanın en zenginleri listesinde ikinci sırada yer alan Gates'in genç kadına gönderdiği hediyelerse çok konuşuldu.

Yılbaşı çekilişinde şansına Bill Gates çıktı!

Reddit isimli internet sitesinde Secret Santa isimli gizli yılbaşı çekilişine katılan Bill Gates'e, VietteLLC kullanıcı adına sahip olan Megan Cummins'in ismi çıktı.

Bill Gates 4 kedisi olan hayvansever Megan Cummins'e 15 kilogram ağırlığındaki peluş Pusheen kedisi, Gates’in iyi dileklerinin yazılı olduğu bir fotoğrafı, hayvan derneklerine genç kadın adına yaptığı bağışların kartlarını ve bir de mektup gönderdi.

Gelen hediyelere şaşıran Cummins bir video çekerek kendisine gelen kutunun 5 kişiyi sığdırabilecek kadar büyük olduğunu ifade etti.

Bill Gates'in genç kadına yazdığı mektup ise şöyleydi:

“Duydum ki kedileri seviyormuşsun, işte bu yüzden bu kış, bulabildiğim en büyük kediye sarılarak geçirmekten keyif alacağını düşündüm. Bizim evde biz daha çok Pusheen'in kız kardeşinin hayranlarıyız, işte bu yüzden sana Stormy oyuncağı ve yanında birkaç ürün daha aldım.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Bill Gates Reddit

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