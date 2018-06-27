Yok artık: Apple AirPods iPhone’ların pilini dolduracak!

Apple AirPods Apple’ın ilk kablosuz kulaklık denemesiydi ve son deneyimi olmayacak. Apple AirPods 2’yi Eylül ayında tanıtmayı düşünen şirket, yeni kulaklığına yeni yetenekler eklemeyi de ihmal etmeyecek. Gürültü önleme ve suya dayanıklılık gibi özellikler ile geleceği konuşulan Apple AirPods 2’nin kutusu iddialara göre sadece AirPods’ları değil iPhone’ları da şarj edecek.

İPHONE APPLE AİRPODS 2’NİN KUTUSUYLA ŞARJ OLACAK

AirPods kablosuz kulaklıkların en önemli özelliği, kutularından şarj olmaları. Bu sayede daha uzun bir dinleme süresi sağlayan AirPods’lar, ikinci nesillerinde iPhone’ları da şarj edebilecek. AirPods 2 kullanacak iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X sahipleri AirPods 2’nin kutusundaki kablosuz şarj dock’uyla telefonlarının pilini kolayca doldurabilecek.

APPLE AİRPODS 2 İLE RAKİPLERİNE FARK ATACAK

Apple’ın Eylül ayındaki tanıtım etkinliğinde tanıtılması beklenen Apple AirPods 2, bu yönüyle birlikte rakiplerine çok büyük fark atacak. Bir Powerbank gibi çalışacak olan AirPods 2, iPhone kullanıcıları hayli mutlu edecek gibi görünüyor.

