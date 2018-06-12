YouTube'dan müzik dinleyen kişilere kötü haber!

İşte YouTube ile ilgili şok gelişmenin ayrıntıları...
YouTube'dan müzik dinleyenlere kötü haber
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YouTube'a girip film izleyen ve özellikle de müzik dinleyenler için kötü bir haberimiz var. YouTube'da müzik dinlemek artık eskisi gibi olmayacak!
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YouTube'da pek çok şarkıcının müziği ve albümleri yer alıyor ve kullanıcılar ücretsiz olarak bu müzikleri dinleyebiliyor. En azından şimdiye kadar durum böyleydi ama...
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YouTube'daki müziklerin arasına giren reklamlar çoğalıyor yani bir bakıma müzik dinlemeye çalışanlar artık bunu pek 'yapamayacak'.
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YouTube bilerek ve isteyerek reklamlarla canınızı sıkacak ve sizi tahrik etmeye çalışacak, eğer vazgeçmezseniz reklamlardan gelir sağlanacak, vazgeçip abone olursanız zaten para ödüyor olacaksınız.
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Bu arada YouTube'u telefonundan izleyen herkesi ilgilendiren bir başka gelişme daha var. Dünya devi, YouTube'da video izleyen herkese bomba bir özellik sunmaya başladı.
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YouTube kullananların en çok şikâyet ettiği noktalardan biri şüphesiz internet olmadan da YouTube'u kullanabilmek istemeleri, yıllardır internet olmaksızın YouTube'a bağlanmayı başaramayıp kotaları ağırlıklı olarak YouTube'un doldurması.
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Ancak YouTube'un hayata geçirdiği yeni uygulama, kullanıcıları büyük bir dertten kurtarıyor. Artık video izlerken internete bağlı olmak zorunda değilsiniz!
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Kullanıcıların YouTube’dan video indirip daha sonra internete bağlı değilken bile izlemesine ve yanındakilerle paylaşmasına izin veren YouTube Go, Türkiye ile birlikte 130’u aşkın ülkede kullanıma sunuluyor.
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YouTube Go, bağlantı durumu ne olursa olsun daha fazla erişimin yanı sıra veri kullanımı üzerinde de daha fazla kontrol imkânı sağlıyor. YouTube Go’da öne çıkan özellikler şöyle:
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YouTube'da pek çok şarkıcının müziği ve albümleri yer alıyor ve kullanıcılar ücretsiz olarak bu müzikleri dinleyebiliyor. En azından şimdiye kadar durum böyleydi ama...
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Deneyiminizi kontrol edin:
YouTube Go’da bir video ile ilgili küçük resme tıklayarak ön izleme yapabilir, böylelikle ne hakkında olduğu konusunda daha fazla fikir edinip izleyip izlememe kararını önceden verebilirsiniz.
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Deneyiminizi kontrol edin:
Daha sonra izlemek için cihazınıza indirebilir veya hemen izleyebilirsiniz. Ayrıca söz konusu videoyu izlerken ne kadar veri kullanacağınızı da seçmeniz mümkün.
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Yakındakilerle video paylaşımı:
YouTube Go kullanırken videolarınızı yakınınızda bulunan aile üyeleri ve arkadaşlarınızla hiç veri kullanmadan paylaşabilirsiniz.
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Yüksek kalitede izleme:
Kullanıcı geri bildirimlerinden yola çıkılarak yapılan değişikliklerle artık videoları indirmek, izlemek veya paylaşmak istediğinizde temel ve standart çözünürlüklerin yanı sıra Yüksek Kalite’yi de (HQ) tercih edebilirsiniz.
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Sevdiğiniz güncel içerik
Kullanıcıların güncel video önerileri talebi doğrultusunda yapılan yeniliklerle, artık ana ekranda daha kişiselleştirilmiş içeriklere ulaşılabilecek.
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Daha kolay paylaşım
Artık yakındakilerle paylaş özelliğine ana ekrandan daha da kolay ulaşılabiliyor. Ayrıca çok istenen tek seferde birden çok video paylaşma seçeneği de eklendi.
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Peki YouTube Go uygulamasını herkes kullanabilecek mi? Ne zaman yayınlanıyor? Uygulama ücrete tabi mi?
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YouTube Go bugünden itibaren telefonlara yüklenebilecek; henüz herkes erişemese de ilerleyen saat ve günlerde herkesin erişimine açılacak. Uygulama ücretsiz; iPhone ve Android cihazlarda kullanılabilecek.
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