YouTube'dan müzik dinleyen kişilere kötü haber!

İşte YouTube ile ilgili şok gelişmenin ayrıntıları...

YouTube'dan müzik dinleyenlere kötü haber

1 / 18 YouTube'a girip film izleyen ve özellikle de müzik dinleyenler için kötü bir haberimiz var. YouTube'da müzik dinlemek artık eskisi gibi olmayacak!

2 / 18 YouTube'da pek çok şarkıcının müziği ve albümleri yer alıyor ve kullanıcılar ücretsiz olarak bu müzikleri dinleyebiliyor. En azından şimdiye kadar durum böyleydi ama...

3 / 18 YouTube'daki müziklerin arasına giren reklamlar çoğalıyor yani bir bakıma müzik dinlemeye çalışanlar artık bunu pek 'yapamayacak'.

4 / 18 YouTube bilerek ve isteyerek reklamlarla canınızı sıkacak ve sizi tahrik etmeye çalışacak, eğer vazgeçmezseniz reklamlardan gelir sağlanacak, vazgeçip abone olursanız zaten para ödüyor olacaksınız.

5 / 18 Bu arada YouTube'u telefonundan izleyen herkesi ilgilendiren bir başka gelişme daha var. Dünya devi, YouTube'da video izleyen herkese bomba bir özellik sunmaya başladı.

6 / 18 YouTube kullananların en çok şikâyet ettiği noktalardan biri şüphesiz internet olmadan da YouTube'u kullanabilmek istemeleri, yıllardır internet olmaksızın YouTube'a bağlanmayı başaramayıp kotaları ağırlıklı olarak YouTube'un doldurması.

7 / 18 Ancak YouTube'un hayata geçirdiği yeni uygulama, kullanıcıları büyük bir dertten kurtarıyor. Artık video izlerken internete bağlı olmak zorunda değilsiniz!

8 / 18 Kullanıcıların YouTube’dan video indirip daha sonra internete bağlı değilken bile izlemesine ve yanındakilerle paylaşmasına izin veren YouTube Go, Türkiye ile birlikte 130’u aşkın ülkede kullanıma sunuluyor.

9 / 18 YouTube Go, bağlantı durumu ne olursa olsun daha fazla erişimin yanı sıra veri kullanımı üzerinde de daha fazla kontrol imkânı sağlıyor. YouTube Go’da öne çıkan özellikler şöyle:

10 / 18 YouTube'da pek çok şarkıcının müziği ve albümleri yer alıyor ve kullanıcılar ücretsiz olarak bu müzikleri dinleyebiliyor. En azından şimdiye kadar durum böyleydi ama...

11 / 18 Deneyiminizi kontrol edin: YouTube Go’da bir video ile ilgili küçük resme tıklayarak ön izleme yapabilir, böylelikle ne hakkında olduğu konusunda daha fazla fikir edinip izleyip izlememe kararını önceden verebilirsiniz.

12 / 18 Deneyiminizi kontrol edin: Daha sonra izlemek için cihazınıza indirebilir veya hemen izleyebilirsiniz. Ayrıca söz konusu videoyu izlerken ne kadar veri kullanacağınızı da seçmeniz mümkün.

13 / 18 Yakındakilerle video paylaşımı: YouTube Go kullanırken videolarınızı yakınınızda bulunan aile üyeleri ve arkadaşlarınızla hiç veri kullanmadan paylaşabilirsiniz.

14 / 18 Yüksek kalitede izleme: Kullanıcı geri bildirimlerinden yola çıkılarak yapılan değişikliklerle artık videoları indirmek, izlemek veya paylaşmak istediğinizde temel ve standart çözünürlüklerin yanı sıra Yüksek Kalite’yi de (HQ) tercih edebilirsiniz.

15 / 18 Sevdiğiniz güncel içerik Kullanıcıların güncel video önerileri talebi doğrultusunda yapılan yeniliklerle, artık ana ekranda daha kişiselleştirilmiş içeriklere ulaşılabilecek.

16 / 18 Daha kolay paylaşım Artık yakındakilerle paylaş özelliğine ana ekrandan daha da kolay ulaşılabiliyor. Ayrıca çok istenen tek seferde birden çok video paylaşma seçeneği de eklendi.

17 / 18 Peki YouTube Go uygulamasını herkes kullanabilecek mi? Ne zaman yayınlanıyor? Uygulama ücrete tabi mi?