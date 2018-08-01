YouTube, dikey videolar için düzenleme yaptı

YouTube, videoları dikey çekenler için geçtiğimiz yıllarda büyük bir değişiklik yapmıştı. iOS ve Android uygulamalarını dikey videolar için güncelleyen YouTube, izleme deneyimini arttırmıştı. Mobilde dikey videolar; videonun sağında ve solunda siyah çerçeve olmadan izlenebiliyordu. YouTube şimdi de bu özelliği web sitesine getirdi.
İzleme deneyimini arttıran bu özellik eğer video düzenlenip 16:9 formatı için optimize edilmediyse devreye otomatik olarak girecek. Ancak videoyu yükleyen kişi sağ ve sola siyah çerçeve eklerse YouTube bunu 16:9 formatında video gibi algılayacak ve çerçeveleri kaldırmayacak.
Aşağıdaki görselden YouTube’un web sitesinde dikey yüklenmiş olan videoların artık ne kadar sade ve izlenebilir olduğunu görüntüleyebilirsiniz.
Eğer YouTube’un karanlık temasını kullanıyorsanız, beyaz olan bölümler karanlık temanın rengine bürünüyor. Şimdilik Chrome ve Opera tarayıcısında çalışan bu özellik kısa zaman içerisinde diğer tüm tarayıcılarda da kullanıma sunulacak.
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