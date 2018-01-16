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YouTube fenomen kanalları bir bir inceleyecek!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 16.01.2018 16:50 | Son Güncelleme 43 dakika önce

Art arda gerçekleşen skandallar, YouTube'un büyük kanalları bire bir incelemesini gerektirecek gibi görünüyor.

YouTube fenomen kanalları bir bir inceleyecek!

Son bir yıl içerisinde YouTube'un içerik yönetimi konusunda yaşadığı sorunlar katlanarak arttı. AT&T ve Verizon gibi bir çok büyük marka, videoları aşırıcı ve uygunsuz içerilerin yanında yayınlandığı için platformdan reklamlarını çekmişti. Chip.com.tr'nin haberine göre, ardından gerçekleşen ikinci dalga reklam çekilmesi, çocuklar için gibi görünen bir çok içeriğin aslında hiç de çocuklara uygun olmadığı ortaya çıkınca gerçekleşmişti. Şimdiyse Logan Paul'ın Aokigahara "intihar" ormanındaki video fiyaskosu ardından gelen izleyici isyanı, üçüncü dalga bir reklam çekilmesini önlemek için YouTube'un bire bir kanal incelemesine sebep olacak gibi görünüyor.

Logan Paul'un kanalı YouTube'un "Google tercihi kanal" rozetine sahip hesaplardan biriydi. Bu rozete sahip kanallar, yüksek takipçi ve izleyici sayısına sahip sponsorlu hesaplardan oluşuyor. Paul'un intahar ormanı videosu rezaletinden sonra YouTube Paul'un Google Tercihi rozetini elinden aldı. Ancak bu rozete sahip diğer kanallar, iddiaya göre YouTube tarafından teftiş edilmeye başlanacak. Eğer bu kanallar YouTube ve Google sponsorluklarını kaybetmek istemiyorlarsa, içeriklerini yüklemeden önce iki defa düşünmeleri gerekecek.

Bloomberg'e göre Google hem yapay zeka hem de gerçek insan moderatörler kullanarak kanalların aşırıcı içeriklerini yakalamayı planlıyor. Bloomberg'e konuşan bir Google temsilcisi, Google Tercihi kanalların, izleyicilere en iyi ve güvenli içeriği sunmak için oluşturulan bir sistem olduğunu söyledi. Logan Paul'un yaptığı gibi beklenmedik aşırıcı videoların platformu reklama bile uygun olmayan hale getirebilmesi, sağlam önlemler alınmasını gerektiriyor.

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teknoloji youtube

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