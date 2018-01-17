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YouTube iPhone'larda karardı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 17.01.2018 10:18 | Son Güncelleme 6 saat önce

Google tarafından yeni yayınlanan güncelleme ile iOS'da bulunan YouTube uygulamasına karanlık tema seçeneği geldi.

YouTube iPhone'larda karardı!

Google yeni yayınladığı güncelleme ile iOS kullanıcılarına YouTube karanlık tema seçeneğini sundu. Yayınlanan güncellemeyle gelen seçenek şu an herkes tarafından görüntülenemiyor. Özelliğin sunucu taraflı olarak aktif edildiğinden dolayı tüm kullanıcıların seçeneği görmesi zaman alacak. App Store'da mevcut bir YouTube güncellemeniz bulunuyorsa seçenek size sunulmuş ama bu yüzden görüntülenmiyor olabilir.

YouTube arayüzünü karanlık yapmak için profilinizden ayarlar menüsüne girmeniz gerekiyor. Daha sonra orada bulunan karanlık mod seçeneğini aktif etmeniz gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Google youtube ios

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