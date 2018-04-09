Youtube MP3 dönüştürücü programlar, uygulamalar ve online araçlar

Youtube pek çok kişinin müzik dinlemek için uğradığı ilk edres. Tüm dünyada milyonlarca müzik sever gün içinde özellikle de çalışırken veya bilgisayarda başka şeyler yaparken arka planda çalması için Youtube'da müzik açarlar. Kimleri içinde Youtube, MP3 arşivleri için bir kaynak. Youtube videolarını MP3'e dönüştürerek müzik arşivine katmayı tercih ediyorlar. Peki Youtube MP3 dönüştürme işlemi nasıl yapılır?
Youtube'da beğendiğiniz müzik videolarını MP3'e dönüştürüp indirmenize olanak sağlayan çeşitli ücretsiz programlar ve uygulamalar mevcut. Kullanımı basit olan bu uygulamalardan Türkçe dil desteği olanları da bulunuyor. İşte 2018'in en iyi Youtube MP3 dönüştürme programları...
Any Video Convertor
Adının hakkını veren Any Video Convertor piyasadaki her türlü video formatını başka formatlara dönüştürebiliyor ki buna Youtube videoları da dahil. Program ile Youtube videolarını indirp MP3'e dönüştürebilirsiniz.
aTube Catcher
aTube Catcher Windows 8 stili ara yüzü ile video dönüştürme ile ilgili bütün seçenekleri tek ekranda sunuyor. Basit bir kullanımı olan programda MP3'e çevirmek istediğiniz Youtube videosunun bağlantısını "URL del video" bölümüne yapıştırıp işlemi başlatmanız yeterli.
Free Youtube to MP3 Converter
Free Youtube to MP3 Converter tam da adından bekleneni sunuyor. Ancak çoğu ücretsiz program gibi yükleme esnasında dikkat etmezseniz bilgisayarınıza reklam yazılımı yükleyebiliyor. Free Youtube to MP3 Converter ayarlarla uğraşmak istemeyenler için basit bir çözüm sunuyor.
4K Video Downloader
Bu video indirme programı görsel olarak pek çekici olmasa da arayüzü tek bir şeye odaklanmış bu yüzden sade ve kullanımı kolay. Video linkini (Youtube, Vimeo, Facebok, Flicker ve Dailymotion sitelerini destekliyor) yapıştırıp MP3, OGG veya M4A formatlarından birine dönüştürülmesini sağlayabilirsiniz.
Ayrıca 4K Video Downloader Youtube oynatma listelerindeki şarkıları (24 videoya kadar) toplu olarak indirmeye olanak sağlıyor.
ClipGrab
Basit ve sade arayüzü ile dikkat çeken ClipGrab pratik bir indirme ve Mp3 dönüştürme deneyimi sunuyor. ClipGrab arka planda çalışırken bir Youtube bağlantısını kopyaladığınızda program otomatik olarak aktif oluyor ve videoyu indirip indirmek istemediğinizi soruyor.
YOUTUBE VİDEOLARINI MP3'E DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN ALTERNATİF YOLLAR
Bir Youtube müzik videosunu MP3'e dönüştürmek için kullanabileceğiniz yöntemler sadece programlardan ibaret değil. Bilgisayarınıza herhangi bir program kurmadan da online araçlar ile MP3 dönüştürme yapabilirsiniz.
İnternette Youtube videolarını MPE'e çevirmenize olanak sağlayan siteler bulunmakta. Bu sitelerdeki dönüştürücülere Youtube linkini yapıştırmanız ve istediğiniz formatı (MP3 veya başka bir biçim) seçerek videoyu dönüştürebilirsiniz.
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