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YouTube müzik dinleyenleri 'bunaltacak'

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.03.2018 20:34 | Son Güncelleme

Video paylaşım platformu Youtube'dan müzik dinleyen kullanıcılarına kötü bir haber geldi. Buna göre Youtube müzik dinleyen kullanıcılarını reklamlara boğmaya hazırlanıyor.

YouTube müzik dinleyenleri 'bunaltacak'

YouTube koskocaman bir platform. Kendisi kadar popüler olanı yok. Ancak ana görevi video olan YouTube'da bir müzik gerçeği de var. İnsanlar, istedikleri bir şarkıyı genelde ilk olarak YouTube'da aratıyor. YouTube bu yönüyle de büyük bir müzik platformu. Bu potansiyelin farkında olan YouTube, aylık ücret alacağı yeni müzik servisi ile Apple Music ve Spotify gibi müzik platformlarına rakip olacak. YouTube bu yüzden ücretli sürümünü parlatmak için ücretsiz sürümüne "bazı" kısıtlamalar getirecek.

YOUTUBE ÇOK SIK REKLAM POLİTİKASINA GEÇİYOR

YouTube'un müzikten sorumlu yöneticisi Lyor Cohen, South by Southwest müzik festivalinde verdiği demeçte, YouTube'daki müzik içeriklerinin gösteriminde artık çok sık reklam göstereceklerini açıkladı. Cohen, fazla reklamlarla bunaltarak, insanları YouTube'un yeni müzik servisine geçmeleri konusunda teşvik edeceklerini söyledi. 

youtube

YOUTUBE SPOTİFY'A BENZER YOUTUBE DENEYİMİ GETİRECEK

YouTube'un düşündüğü sistemin aynısını Spotify'in ücretli sürümü uyguluyor. Şarkılar arası reklam gösteren Spotify, reklamsız bir Spotify deneyimi için Spotify Premium'u öneriyor. YouTube'un sık reklam politikasına ne zaman geçeceği ise bilinmiyor. Ancak bu noktada YouTube yöneticisinin "çok sık" sözü önemli. Eğer bayıltıcı bir reklam sıklığı gelirse YouTube kullanıcılarını rakiplerine kaptırabilir.

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