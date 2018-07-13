YouTube Müzik pastadan payını almak istiyor

Çevrimiçi müzik platformları şu sıralar çok fazla ilgi görüyor. Pazardaki iki büyük isim, önemli bir baskınlık kurmuş durumda. Google ise rakiplerinden farklı konseptiyle, YouTube tabanlı bir müzik servisinin üzerinde uzun süredir çalışıyor. Şirket, servisin yenilenmiş halini pek çok eksiğiyle de beraber şekilde geçen ay yayınladı. Neyse ki bu eksikler yavaş yavaş gideriliyor.
Şimdi gelen özellik ise kalite ayarları hakkında. Yalnızca video kalite/çözünürlük seçeneği bulunmasına rağmen dinleme tabanlı bir servis olan YouTube Müzik’te, artık video kalitesi ve ses kalitesini ayrı ayrı ayarlama şansımız bulunuyor. Düşük, orta ve yüksek olarak belirlenebilecek olan ses kalitesi ayarı, uygulamanın 2.39 sürümlü APK’sında ortaya çıktı.
Güncellemenin ne zaman dağıtılacağı hakkında bir bilgimiz yok. Fakat özellik, yapılacak testlerin ardından en kısa süre içerisinde kullanıma sunulacak. Uygulamanın ülkemizde faaliyete geçmesini de dört gözle bekliyoruz.
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