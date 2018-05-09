YouTube pop-up özelliğini açıyor!

Google’ın video platformu çok güzel bir özellikle süsleniyor. Bir süredir Red kullanıcılarına hizmet veren pop-up şeklinde videoları oynatma özelliği, Reddit’e göre tüm kullanıcılar için açılmaya başladı. Çok uzun süredir beklenen arka planda çalışma özelliğinin tam karşılığı olmasa da, benzer ihtiyaca cevap verebilecek olan picture-in-picture ile, telefonunuzda başka bir şeyle uğraşırken aynı anda ufak bir pop-up sayesinde videoyu oynatmaya devam edebiliyorsunuz.
Şu anda 13.16.55 sürüm numarasıyla görülen özellik ayrıca sadece Android 8.0 Oreo ve üzeri Android sürümleriyle çalışabiliyor. Ayrıca iki şarta da sahip olan kullanıcıların büyük çoğunluğu halen özelliği kullanamıyor. Görünüşe göre Google özelliği yavaş yavaş dağıtıyor. Önümüzdeki günlerde daha fazla kişinin erişimine açılacak olması muhtemel.
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