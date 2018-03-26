HABER

YouTube'ta bu videolar artık tamamen yasak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.03.2018 16:54 | Son Güncelleme

YouTube, uzun bir süredir tartışma konusu olan bu videoları resmi olarak yasaklıyor!

YouTube'ta bu videolar artık tamamen yasak!

Silah videoları artık YouTube'da geçmişte kalabilir çünkü firma, ateşli silahlarla ilgili kurallarında değişikliğe gidiyor. Artık videolar silah ve aksesuarlarını doğrudan satamayacak, hatta satan sitelere link de veremeyecek. Videolar, ateşli silah üretimi konusunda bilgi de veremeyecek ve buna şarjörler ve susturucular gibi silah aksesuarları da dahil.

Motherboard'a göre, YouTube bu türden videoların bazılarını zaten kaldırmış ve popüler silahlı vlogger'lar arasında bir miktar karışıklığa neden olmuş. Popüler sapan vlogger'i Jörg Sprave, şunları söylüyor: "Artık kurallarını daha açık bir şekilde tanımlamaları güzel bir şey ... ama bu yeni kuralı önceden kimseyle konuşmadılar ve bir geçiş dönemi sunmadılar. Şimdi pek çok silah kanalı, eski videoları yüzünden kanallarını kaybetmekten korkacak. En azından videolarını temizlemek için biraz zaman ayırmalılar, böylece insanlar yeni kurallara uyacak şekilde kendilerini ayarlayabilirler. Ortaklarına bu şekilde davranmamalılar."

İşin ilginç kısmı ise, YouTube'dan kovulan silah videolarının, hızla cinsel içerik ve porno sitelerinde boy gösteremeye başlaması...

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!
Çiftlik Bank'ın sahibi hakkında yeni detay! Çiftlik Bank'ın sahibi hakkında yeni detay!
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okuyan belediyeye büyük şok!İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okuyan belediyeye büyük şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
youtube Video teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
GetContact programı nedir? Herkes bu uygulamayı konuşuyor (GetContact nasıl indirilir?)

GetContact programı nedir? Herkes bu uygulamayı konuşuyor (GetContact nasıl indirilir?)

ARCore desteği ne zaman gelecek?

ARCore desteği ne zaman gelecek?

Putin’li iPhone X

Putin’li iPhone X

Huawei P20 Lite satışa çıktı

Huawei P20 Lite satışa çıktı

Note 9 erken mi çıkacak?

Note 9 erken mi çıkacak?

Apple Watch’a tam 25 yeni kayış!

Apple Watch’a tam 25 yeni kayış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.