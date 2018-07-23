Youtube’un önerilen video seçeneği değişiyor

Google, YouTube’u sıkça güncelliyor. Sürekli gelişen platform ve mobil uygulamasıyla ilgili son yenilik, 13.27 sürümünde gelmişti. Güncellemeyle birlikte Android uygulamasındaki video ilerleme barı, artık sadece sürükleyerek kontrol edilebilir hale geldi. Fakat bunun üzerinden neredeyse 24 saat bile geçmeden başka bir yeniliğin haberi basına ulaştı.

Buna göre Google, yeni bir kişiselleştirilmiş öneri bölümü üzerinde çalışıyor. Aramaların arasında ve videoların altında rastlayacağınız bu bölümde, dört video bulunacak ve bu videoların konusu, o an izlediğiniz videoyla bağlantılı olmayacak. Daha çok genel izleme profilinize göre öneriler sunulacak. Bu yeni alanın benzerine aslında uygulamanın ana ekranında rastlıyoruz. Yani YouTube’u ilk açtığımızda bizi sevebileceğimiz videolar karşılıyor.

Üzerinde çalışılan özelliği test edenlerin şikayeti ise yorumlar bölümünü çok aşağıda bırakması. Hemen yukarıdaki ekran görüntüsünde de fark edeceğiniz üzere yorumlar bölümüne inebilmek için epey yol katetmeniz gerekiyor. Özellik final sürümle beraber belki de değişime uğrayabilir.

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