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Youtube yeni özelliğini duyurdu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.03.2018 19:32 | Son Güncelleme

YouTube'un ücretsiz video indirme özelliği sunan YouTube Go platformu, Türkiye'de kullanılmaya başladı. YouTube üzerinden yayınlanan videoları telefonunuza indirip tekrar izlerken artık kotanızdan yemeyecek.

Youtube yeni özelliğini duyurdu

YouTube'un ücretsiz video indirme özelliği sunan YouTube Go platformu ile, YouTube üzerinden tüm videolar indirilebilecek. Bu sayede tekrar izlerken internet kotası kullanma ihtiyacı ortadan kalkacak. Bunun yanından video indirmek isteyen kişiler indirme yapmadan önce video kalitesini seçebilecekler. Bunlar, yüksek kalite, standart kalite ve düşük kalite olmak üzere 3 seçeneğe ayrılacak. Ayrıca indirilen videolar diğer cihazlara da Bluetooth aracılığı ile paylaşılabilecek. İşte detaylar...

youtube-go-indirme

Youtube Go'ya sahip kullanıcılar, platform üzerinden yüklenmiş olan videoları indirebiliyor ve o videoları tekrar izlenmek istediklerinde internet kotasından harcamadan izleyebiliyor. Bu özellik ise kullanıcılara Google tarafından Youtube Go programı ile sunuldu.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Türklerin kafasındaki ilk soru. PARALI mı?
Bir de müzik listelerini dinlerken ekranı kapatınca müziğin devam etmesini sağlasanız? Illa mozilla benzeri browser ile açmak zorunda bırakıyorsunuz. En önemlisi bu bence.
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