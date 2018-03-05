Youtube yeni özelliğini duyurdu

YouTube'un ücretsiz video indirme özelliği sunan YouTube Go platformu ile, YouTube üzerinden tüm videolar indirilebilecek. Bu sayede tekrar izlerken internet kotası kullanma ihtiyacı ortadan kalkacak. Bunun yanından video indirmek isteyen kişiler indirme yapmadan önce video kalitesini seçebilecekler. Bunlar, yüksek kalite, standart kalite ve düşük kalite olmak üzere 3 seçeneğe ayrılacak. Ayrıca indirilen videolar diğer cihazlara da Bluetooth aracılığı ile paylaşılabilecek. İşte detaylar...

Youtube Go'ya sahip kullanıcılar, platform üzerinden yüklenmiş olan videoları indirebiliyor ve o videoları tekrar izlenmek istediklerinde internet kotasından harcamadan izleyebiliyor. Bu özellik ise kullanıcılara Google tarafından Youtube Go programı ile sunuldu.