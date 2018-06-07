YouTuber'ların ayrılık videosu büyük ilgi gördü!

Her geçen gün YouTube’da farklı olaylara tanık olabiliyoruz. Peki, daha önce hiç bir ayrılık videosu izlediğiniz oldu mu? Hani üçüncü bir şahıs tarafından çekilen videolardan bahsetmiyorum. Direkt iki sevgilinin bu anı kayıt ettiği bir videodan bahsediyorum.

ABD’li iki YouTuber Liza Koshy ve David Dobrik ayrıldıklarını YouTube üzerinden paylaştıkları bir videoyla takipçilerine duyurdular.

Videoya göre Liza ve David çifti ayrılık kararına gerekçe olarak kariyerlerindeki yoğunluğu gösteriyor. İki yıldır birlikte olan ikili aslında altı ay önce ayrılmış ama bu kararı 4 Haziran’da Dobrik’in YouTube kanalında duyurmayı uygun görmüşler. Artık sektör öyle bir hale geldiki... Bir şey diyemiyoruz maalesef.

videonun linki: