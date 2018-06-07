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YouTuber'ların ayrılık videosu büyük ilgi gördü!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.06.2018 15:21 | Son Güncelleme

YouTuber Liza Koshy ve David Dobrik ayrıldıklarını paylaştıkları bir videoyla takipçilerine açıkladılar.

YouTuber'ların ayrılık videosu büyük ilgi gördü!

Her geçen gün YouTube’da farklı olaylara tanık olabiliyoruz. Peki, daha önce hiç bir ayrılık videosu izlediğiniz oldu mu? Hani üçüncü bir şahıs tarafından çekilen videolardan bahsetmiyorum. Direkt iki sevgilinin bu anı kayıt ettiği bir videodan bahsediyorum.

ABD’li iki YouTuber Liza Koshy ve David Dobrik ayrıldıklarını YouTube üzerinden paylaştıkları bir videoyla takipçilerine duyurdular.

Videoya göre Liza ve David çifti ayrılık kararına gerekçe olarak kariyerlerindeki yoğunluğu gösteriyor. İki yıldır birlikte olan ikili aslında altı ay önce ayrılmış ama bu kararı 4 Haziran’da Dobrik’in YouTube kanalında duyurmayı uygun görmüşler. Artık sektör öyle bir hale geldiki... Bir şey diyemiyoruz maalesef.

videonun linki:

David Dobrik’in “We Broke Up” adıyla paylaştığı video şu ana 20,5 milyon defa izlenmiş durumda. Dobrik videoya, ''Birlikte olmamız artık çok sağlıklı değildi” sözleri ile başlamakta.

Ardından videoya iki saatlik bir ara veriliyor ve bu kez Liza Koshy’i dinliyoruz: “İkimizden birine başına bazı şeyler geldi, zor şeylerdi…Başkasını sevmeden önce kendinizi sevmelisiniz. Bundan nefret ediyorum. Bunun yavan görüneceğini biliyorum ama sevgi saçmak istiyorum. Fakat önce ona sahip olmam lazım.” sözleri ile video akışı devam etmekte.

Peki ya siz bu ilginç video hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bunun bir reklama dönüştürülmesi an meselesi midir?

YouTuber'ların ayrılık videosu izlenme rekoru kırdı!

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Anahtar Kelimeler:
youtuber teknoloji

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