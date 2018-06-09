Yüksek güvenlikli Linux telefon : Librem 5

Dünyanın ilk gizlilik ve güvenlik odaklı telefonu için 2.5 milyon dolar kitle fonlama toplandığının ve şimdi üretim aşamasına geçildiği belirtiliyor.
Librem 5 kullanıcılarına cihazlarında tam kontrol yetkisi veriyor.
Kullanıcılarına cep telefonunu kullanırken istedikleri tüm özgürlükleri vermeyi hedefleyen Librem 5, VPN servisleri, uçtan uca şifrelenmiş depolama/SMS/E-posta, şifreli arama şifrelenmiş kart yuvası ve Linux tabanlı işletim sistemi gibi ana akım akıllı telefonlarda bulunmayan özellikler ile piyasada olacak. Cihaz bunun yanında GSM, UMTS, 3G, 4G, LTE mobil ağlarını ve Bluetooth, Wi-Fi gibi kablosuz bağlantılar üründe yer alacak. Ayrıca Librem 5, gizlilik adına kamera ve mikrofon kapatma düğmelerini de bünyesinde barındıracak.
Bunların yanında ürün sahip olduğu açık kaynak kodu ile kullanıcıların istekleri doğrultusunda yazılım geliştirmesine olanak sağlayacak. Gelen bilgilere göre şirket Linux tabanlı açık kaynak kodlu sistem PureOS veya yakın zamanda yeniden hayat bulan Ubuntu Touch işletim sistemlerinden bir tanesine üründe yer verecek.
Ürünün kullanıcı arayüzünde ise açık kaynak kodlu bileşen GNOME Shell yer alacak. Purism, güvenliği en üst noktaya konumlandığı cihazında çeşitli üreticiler ile anlaşarak müşterisine en iyi deneyimi sunmayı amaçlıyor.
Ocak 2019 tarihinde piyasada olacak ürün için ise 599 dolar fiyat etiketi belirlenmiş durumda.
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