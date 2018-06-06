Yüksek hızlı 4G yönlendirici

Arazide çalışan -örneğin şantiyeler gibi- işletmeler, internet bağlantısının olmadığı köyler, tekne ya da karavan gibi hareketli yaşam alanları için birden çok kişi/cihazın bağlanabildiği, güçlü ve güvenli internet önemli bir sorun. TP-Link’in 4G destekli yönlendiricileri bu sorunu çözmek üzere geliştirilen ürünler. 4G destekli SIM kart takılarak kablosuz ağ oluşturan Archer MR400 , ister açık alan, ister yazlık ev, tekne ya da karavan, her yerde istikrarlı bir WiFi bağlantısı oluşturuyor.

Bayi toplantıları/gezileri gibi yurtdışı seyahatlerde çok sayıda kişinin daha ekonomik olarak internete erişimi için de kullanılabilen bu ürünler, herhangi bir yapılandırma gerektirmeden sadece SIM kart takılarak kullanılabilir hale geliyor.

Archer MR400, yüksek hız sağlayan bir model. 802.11ac destekli olan ürün, toplamda 1350Mbps’ye varan kablosuz hızlara ulaşabiliyor. 4G LTE desteği ile 150Mb/s indirme hızı sunan ürün ile 4G LTE teknolojisinin tüm avantajlarından yararlanmak mümkün. Tek bir SIM kart ile sağlanan interneti birden fazla cihazla paylaşmayı sağlayan Archer MR400 sayesinde kesintisiz HD film izleme, dosyaları hızlıca indirme ve donma yaşamadan görüntülü konuşma mümkün oluyor.