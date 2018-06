Yüksek hızlı 4G yönlendirici

Arazide çalışan -örneğin şantiyeler gibi- işletmeler, internet bağlantısının olmadığı köyler, tekne ya da karavan gibi hareketli yaşam alanları için birden çok kişi/cihazın bağlanabildiği, güçlü ve güvenli internet önemli bir sorun. TP-Link’in 4G destekli yönlendiricileri bu sorunu çözmek üzere geliştirilen ürünler. 4G destekli SIM kart takılarak kablosuz ağ oluşturan Archer MR400 , ister açık alan, ister yazlık ev, tekne ya da karavan, her yerde istikrarlı bir WiFi bağlantısı oluşturuyor.

Eşzamanlı çift bantlı bir kablosuz ağ oluşturan Archer MR400, gelişmiş antenleri ile daha geniş bir kapsama alanı da sağlıyor. 2.4GHz ve 5GHz bandında çalışan bağımsız iki kablosuz ağ, daha iyi ağ performansı sunuyor. Ayrıca cihaz ile on adede kadar IPSec VPN tünel kurulabiliyor.

Son derece kolay kurulup kullanılan ürünün SIM kart yuvasına 4G destekli SIM kartı takmak yeterli oluyor. TP-Link’in ücretsiz uygulaması olan Tether ile Android ve iOS destekli cihazlardan Archer MR400’ü yönetmek son derece basit. Ürün kurulumu ve Ebeveny Kontrolü, Erişim Kontrolü gibi ağ ayarları kolay web arayüzü sayesinde Tether uygulaması ile yapılabiliyor. Üstelik bu ayarları her an, her yerden akıllı telefonlar ile yapmak mümkün oluyor.

Kullanıcılara LAN/WAN bağlantı türü esnekliği de sunan Archer MR400’ün Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı 999 TL (KDV dahil).

