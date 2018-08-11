Yüz tanıma yerine, ekran altı parmak izi okuyucusu gelecek

Akıllı telefon sektörü ile ilgili analizler yapan Sigmaintell, ekran altı parmak izi okuyucusu kullanımının 2019’da iyice artacağını açıkladı. 2018’de Çin kökenli akıllı telefon üreticilerin kullanmaya başladığı bu teknoloji, 2019’la birlikte global pazara hakim olacak.

Günümüz üst segment modellerde ağırlıklı olarak ön kamera odaklı yüz tanıma teknolojisi ve fiziksel parmak izi okuyucusu bulunuyor. Sigmaintell raporuna göre, 2019’da bu iki teknoloji yerini, ekran altı parmak izi okuyucusuna bırakacak. 2018 sonuna kadar bu teknolojiyi taşıyan cihaz sayısının 42 milyonu, 2019 sonuna kadar da 100 milyonu aşması bekleniyor.

Şu anda kabul gören iki farklı ekran altı parmak izi okuyucusu teknolojisi mevcut. Bunlardan birisi ışığın yayılımına göre okuma yaparken, diğeri ise parmağın ekrandaki yansımasına göre okuma gerçekleştiriyor.

Işığın yayılımına göre parmak izi okuyan teknoloji diğerine göre çok daha uygun bir maliyete sahip. Dolayısıyla akıllı telefon sektöründe bu teknolojinin yaygınlaşması ön görülüyor.