Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalar Apple başta olmak üzere birçok teknoloji markası ürünlerine büyük bir zam getirmişti.
Getirilen bu zam sonrası beyaz bayrakları çeken tüketiciler, bu durumdan pek hoşnut olmamış hatta fiyatların çekilmesi gerekilen seviyelerden bile daha yukarıda olduğunu savunmuştu. Bugün sizlere güzel haberler getirmek isterdik ancak anlaşılan daha kötü günler bizleri bekliyor.
Bildiğiniz gibi dolar 7 TL'yi aşmış durumda. Bu durum haliyle sadece elektronik değil, diğer birçok alanı da etkilemekte. Peki şirketler bu konu hakkında ne gibi önlemler alacak?
Teknoloji ürünlerine yüzde 40 zam kapıda!
Piyasanın dönmesi adına gerekli adımlar atılacak mı? Atılacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz maalesef çünkü yeni zam kapıda.
Doların 7 TL’yi aşmasından sonra teknoloji ürünlerine yeni zammı gündeme getirdi. Vatan Bilgisayar’ın patronu Hasan Vatan’ın verdiği bilgiye göre dövizle satılan bilişim, bilgisayar ürünlerinin satışlarında ciddi düşüş var. Kur bu şekilde devam ederse yüzde 40’ı aşan zamlar gündemde olacak.
Peki ya siz bu gelecek olan zam konusunda ne düşünüyorsunuz? Açıkçası bu gidişle artık ne yeni bir bilgisayar ne de yeni bir telefon alacak güce erişebileceğiz.
Kaynak: Teknolojioku
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