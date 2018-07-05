Z10 24 megapiksellik selfie kamerası ile dikkat çekiyor

Çin’in önde gelen telefon üreticilerinden vivo, yeni akıllı telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz yıl satışa çıkan vivo V7+’ın farklı bir versiyonu olan vivo Z10 resmen tanıtıldı. Z10 özellikle selfie kamerası ile dikkat çekiyor.

vivo Z10 ilk olarak Hindistan’da satışa çıktı

Z10, 24 megapiksel selfie kamerası ile geliyor. Telefonun arka yüzünde 16 megapiksellik tek kamera bulunuyor. Ancak arka kamerada bulunan Ultra HD modu, fotoğrafları bir araya getirip 64 megapiksel fotoğraflar çekebiliyor.

Snapdragon 450 yonga seti kullanan telefonun teknik özellikleri arasında 4 GB RAM, 32 GB depolama alanı ve 3225 mAh batarya bulunuyor. Telefonun ekranı ise 18:9 oranında ve 6 inç büyüklüğünde.

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