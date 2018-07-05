HABER

Z10 24 megapiksellik selfie kamerası ile dikkat çekiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.07.2018 09:32 | Son Güncelleme

vivo, yeni akıllı telefonu Z10’u resmen tanıttı. vivo Z10, özellikle 24 megapiksellik selfie kamerası ile dikkat çekiyor.

Z10 24 megapiksellik selfie kamerası ile dikkat çekiyor

Çin’in önde gelen telefon üreticilerinden vivo, yeni akıllı telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz yıl satışa çıkan vivo V7+’ın farklı bir versiyonu olan vivo Z10 resmen tanıtıldı. Z10 özellikle selfie kamerası ile dikkat çekiyor.

vivo Z10 ilk olarak Hindistan’da satışa çıktı

Z10, 24 megapiksel selfie kamerası ile geliyor. Telefonun arka yüzünde 16 megapiksellik tek kamera bulunuyor. Ancak arka kamerada bulunan Ultra HD modu, fotoğrafları bir araya getirip 64 megapiksel fotoğraflar çekebiliyor.

Snapdragon 450 yonga seti kullanan telefonun teknik özellikleri arasında 4 GB RAM, 32 GB depolama alanı ve 3225 mAh batarya bulunuyor. Telefonun ekranı ise 18:9 oranında ve 6 inç büyüklüğünde.

Jurassic World Fallen Kingdom zirvedeki yerini korudu

PARTNERKraliçenin kocasıyla ilk gecesini yazdı: Hizmetçileri bile biliyorduKraliçenin kocasıyla ilk gecesini yazdı: Hizmetçileri bile biliyordu
Facebook Hello, Moves ve tbh uygulamalarını kapatıyor!Facebook Hello, Moves ve tbh uygulamalarını kapatıyor!
Siz ona kısaca canavar deyin: Galaxy Note 9’un benchmark sonuçları çıktı!Siz ona kısaca canavar deyin: Galaxy Note 9’un benchmark sonuçları çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vivo Z10

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da akılalmaz boşanma davası! Köpek ve papağan yüzünden yuva yıkıldı

İstanbul'da akılalmaz boşanma davası! Köpek ve papağan yüzünden yuva yıkıldı

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneylim derse' yokum!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneylim derse' yokum!

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

WhatsApp 50 bin dolar dağıtacak!

WhatsApp 50 bin dolar dağıtacak!

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galaxy X’in önümüzdeki yıl satışa çıkması bekleniyor

Galaxy X’in önümüzdeki yıl satışa çıkması bekleniyor

Mi Mix 3 eylül ayında hazır

Mi Mix 3 eylül ayında hazır

vivo 1805 : Üst segmente yeni bir ürün geliyor

vivo 1805 : Üst segmente yeni bir ürün geliyor

28 telefona MIUI 10 güncellemesi gelecek

28 telefona MIUI 10 güncellemesi gelecek

Motorola One serisine iki yeni telefon ekleniyor

Motorola One serisine iki yeni telefon ekleniyor

iOS 12 Beta 3 küçük çaplı yenilikler ile geliyor

iOS 12 Beta 3 küçük çaplı yenilikler ile geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.