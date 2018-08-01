ZenFone Max Pro M1 satışa çıkıyor!

Genel olarak agresif fiyat politikasıyla tanınan firmalardan biri olan Asus, bu sayede kısa süre içerisinde müşteri kitlesini önemli ölçüde genişletmişti. Hali hazırda Tayvan’ın en değerli şirketlerinden biri olan Asus, özellikle orta segment için satışa sunduğu uygun fiyatlı modelleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Nitekim geçtiğimiz Nisan ayında satışa sunulan ZenFone Max Pro M1 de bu modellerden birisiydi. 5000 mAh’lık devasa bataryasıyla dikkat çeken telefon, yakında Avrupa’da da satışa sunuluyor.
Hindistan’da ve Asya’daki birkaç ülkede satışta olan ZenFone Max Pro M1, Avrupa pazarına açılmaya hazırlanıyor.
Gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 636 yonga setinden alan telefon, sistemini 4GB RAM ile destekliyor. 64GB dahili depolama alanına sahip olan ZenFone Max Pro M1, 5000 mAh kapasitesinde devasa bir bataryadan besleniyor.
Arka tarafında 13MP+5MP’lik çift ana kamera modülü bulunan telefonun, selfie kamerası ise 8MP. FullHD+ çözünürlükte 6 inçlik ekranla gelen Max Pro M1, kutudan ilk çıktığında Android 8.1 Oreo ile çalışacak.
Telefonun Avrupa’daki satış fiyatının 250 euro olması bekleniyor. Bu cihazın ülkemizdeki satış fiyatı ise muhtemelen 2000TL civarında olacaktır. Yine de bekleyip, göreceğiz.
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