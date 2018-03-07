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Zoru başardı! iPhone’u tam 48 yıllığına kilitledi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.03.2018 22:13 | Son Güncelleme

Çin’de yaşayan iki yaşındaki küçük çocuk annesinin iPhone’unu eline alınca olanlar oldu. Küçük çocuk, defalarca yanlış şifre girince iPhone’u 48 yıllığına kullanılamaz hale getirdi.

Zoru başardı! iPhone’u tam 48 yıllığına kilitledi

Apple iPhone’lar günümüzde birçok kişinin ilk tercihleri arasında bulunuyor. Bu tercihe bir sebep olarak Apple’ın güvenliğe verdiği önem gösteriliyor. Öyle ki şirket, daha önce birçok saldırının faili olan teröristlere ait iPhone’ların kilidinin açılmasını bile ‘kullanıcı gizliliği’ gerekçesiyle reddetmişti hatırlarsanız. Apple’ın kullanıcı gizliliğine verdiği önem tam olarak bu. Ancak iş bazen o kadar değişik bir hal alıyor ki küçük bir çocuk herhangi bir iPhone’u çok ama çok uzun bir süreliğine kilitleyebiliyor. Çin’de yaşanan olay da sadece bunlardan biri.

ANNESİNİN İPHONE’UNU KURCALADI

Çin’in Şangay kentinde yaşayan 2 yaşındaki çocuk, annesine ait olan iPhone’u sessizce eline aldı. Ancak telefon bir dizi şifre ile koruma altındaydı. Annesinin şifresini bilmeyen küçük çocuk, rastgele numaralara basmaya başladı. Telefon, belirli bir deneme sayısı sonucunda birkaç dakikalığına kilitlendi. Tüm bunlar yaşanırken talihsiz anne olayın farkında değildi. Birkaç dakikalık kilitlenme süresinin bitmesiyle tekrar numaralara rastgele basmaya başlayan afacan, bu sefer telefonu 48 yıllığına kilitlemeyi başardı.

APPLE: İPHONE 48 YIL KULLANILAMAYACAK YA DA…

Anne olayın farkına vardığında artık çok geçti. Küçük çocuğun elinde oyuncağa dönen iPhone, neredeyse yarım asırlığına kullanılamaz hale gelmişti. Ne yapacağı hakkında herhangi bir fikri olmayan kadın, soluğu Apple Store’da aldı. Ancak, haberin başında belirttiğimiz gibi Apple kullanıcı gizliliği konusunda çok katı olduğu için iPhone’un açılmasının telefonun sıfırlanmasıyla mümkün olacağı kadına iletildi. Kadın ise iPhone’un içinde bulunan bilgilerinin silinmemesini isteyince, geriye seçenek olarak 48 yıl beklemek kaldı.

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