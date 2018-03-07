Zoru başardı! iPhone’u tam 48 yıllığına kilitledi

Apple iPhone’lar günümüzde birçok kişinin ilk tercihleri arasında bulunuyor. Bu tercihe bir sebep olarak Apple’ın güvenliğe verdiği önem gösteriliyor. Öyle ki şirket, daha önce birçok saldırının faili olan teröristlere ait iPhone’ların kilidinin açılmasını bile ‘kullanıcı gizliliği’ gerekçesiyle reddetmişti hatırlarsanız. Apple’ın kullanıcı gizliliğine verdiği önem tam olarak bu. Ancak iş bazen o kadar değişik bir hal alıyor ki küçük bir çocuk herhangi bir iPhone’u çok ama çok uzun bir süreliğine kilitleyebiliyor. Çin’de yaşanan olay da sadece bunlardan biri.

ANNESİNİN İPHONE’UNU KURCALADI



Çin’in Şangay kentinde yaşayan 2 yaşındaki çocuk, annesine ait olan iPhone’u sessizce eline aldı. Ancak telefon bir dizi şifre ile koruma altındaydı. Annesinin şifresini bilmeyen küçük çocuk, rastgele numaralara basmaya başladı. Telefon, belirli bir deneme sayısı sonucunda birkaç dakikalığına kilitlendi. Tüm bunlar yaşanırken talihsiz anne olayın farkında değildi. Birkaç dakikalık kilitlenme süresinin bitmesiyle tekrar numaralara rastgele basmaya başlayan afacan, bu sefer telefonu 48 yıllığına kilitlemeyi başardı.