ZTE ABD'den ambargo yedi

Akıllı telefon pazarına zaman zaman siyasi durumlar etki edebiliyor. Bunun bir örneği geçtiğimiz ay yaşanmıştı. Apple, İran'daki kullanıcılarının App Store'a erişimini tamamen engellemiş, İranlı Apple kullanıcılarını zor durumda bırakmıştı. İddialara göre bu kararın arkasında ABD hükümeti vardı. ZTE davasında ise durumlar biraz karışık.

ZTE ANLAŞMAYA UYMADI ABD KARAR ALDI



ZTE'nin yasaklananlar listesinde bulunan bazı teknolojik ürünleri İran'a satmaya çalıştığını tespit eden ABD hükümeti, ZTE'ye Teksas'ta dava açtı. Mahkemenin hakimi ZTE'yi suçlu buldu ve Çinli üreticiyi 890 milyon dolar cezaya mahkum etti. Ancak ceza bununla kalmadı. ABD hükümeti, ZTE'nin 4 yöneticisinin ve 35 yetkilisinin görevine son verilmesini talep etti. Bu talebi kabul eden ve ABD ile uzlaşma yoluna giden ZTE 4 yöneticisini kovdu fakat 35 yetkilinin şirketle bağını kesmedi. Hal böyle olunca ABD hükümeti anlaşmayı bozdu ve ZTE için ambargo kararı aldı.

ZTE AMBARGO YÜZÜNDEN İŞLEMCİ BİLE ALAMAYACAK



ABD'nin aldığı yaptırım kararına göre hiçbir ABD'li şirket, 7 yıl boyunca ZTE'ye ürün satamayacak. Bildiğiniz üzere ZTE'nin kullandığı işlemciler genellikle ABD’li bir şirket olan Qualcomm'a ait. Bu ambargo kararı ile ZTE'nin Snapdragon işlemcilere veda etmesi şart. Çinli üretici için MediaTek işlemciler en ucuz ve en ideal seçenek gibi görünüyor.