ZTE, ABD yüzünden ciddi sorunlar yaşıyor

Çin’in önde gelen telefon üreticilerinden ZTE, ABD’nin isteği üzerine yönetici kadrosunda köklü bir değişikliğe gidiyor. Hatırlayacağınız gibi bir süre önce şirketin İran ve Kuzey Kore’ye yüksek frekanslı antenler temin ettiği ortaya çıkmıştı. Şirketin ABD ambargosunu delip bu iki ülkeyle ticaret yapması Amerikan hükumetini oldukça kızdırmıştı.

Öyle ki ambargo yasağını deldiği için şirketin ürünlerini ABD’de satması yasaklandı. Ancak şirkete asıl darbeyi vuran ABD’den telefon parçası alamaması vurdu. Telefonlarında kullandığı parçaların üçte birini ABD’den alan şirket, bu yasak sonrası iflasın eşiğine geldi.

ABD yaptırımlarını yumuşatmak için elinden geleni yapan Çinli telefon üreticisi, bu süreçte önemli tavizler vermek zorunda kaldı. Şirket, ABD’nin isteği üzerinde CEO’sunun ve tüm yönetim kurulunun işine son verdi. Boşalan CEO koltuğuna, şirketin Almanya’daki bir numaralı yöneticisi olan Xu Ziyang getirildi.

ABD’nin ZTE’ye karşı uyguladığı yasağı 1 ay için kaldırması da bu anlaşma neticesinde gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde şirkette üst düzey birkaç yöneticinin daha işten çıkarılması bekleniyor. Bu adımlardan sonra şirketin ABD’deki faaliyetlerine kalıcı olarak geri dönüşü mümkün olabilir.

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