ZTE, çift çentiğe sahip akıllı telefonu ZTE Iceberg’i duyurdu

iPhone X, özellikleriyle değil daha çok ekranındaki çentik ile akıllara kazındı. Bu çentik, kimi kullanıcıyı memnun etse de kimisi onu ‘göze takılan rahatsız edici bir şey’ olarak tanımladı. Apple kuşkusuz daha fazla ekran alanı sunabilmek adına çentikli bir tasarıma gitti. Eleştiri konusu olan çentikli tasarım bir sonraki iPhone’da olmayacak iddiaları ortaya atıldı. Ancak ilginç bir şey oldu ve sektördeki diğer firmalar da birer birer çentikli ekran tasarımına geçiş yaptı. Bu firmalardan biri ZTE. Fakat ZTE’nin çentik olayı diğer üreticilere göre biraz farklı.
ZTE ICEBERG İLE ÇİFT ÇENTİĞE GEÇİYOR
ZTE çentikli ekrana sahip ilk akıllı telefonu ZTE Iceberg’i geçtiğimiz günlerde tanıttı. ZTE Iceberg, çift kamera, parmak izi okuyucu gibi günümüzdeki akıllı telefon trendlerine birebir uyan bir özellikler tablosuna sahip. Ama telefonun asıl dikkat çeken tarafı dediğimiz gibi çentikli ekranı. Zira ZTE Iceberg’in ekranında üstte ve altta olmak üzere çift çentik yer alıyor. Telefonun üst çentiğinde ön kamera, ahize ve sensörler yer alırken alt çentikte bir hoparlör bulunuyor. Gerçekten ilginç bir tasarım.
ZTE ICEBERG NE ZAMAN ÇIKACAK?
ZTE Iceberg tanıtıldı tanıtılmasına ancak piyasaya sürülmedi. Telefonun en erken 2019 yılında piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. O zamana kadar tamamen akıllı telefon üreticileri tamamen çentiksiz bir tasarım diline geçebilir. Bu yüzden ZTE’nin 2019’u beklemeyip elini çabuk tutması elzem görünüyor.
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