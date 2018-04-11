HABER

ZTE, çift çentiğe sahip akıllı telefonu ZTE Iceberg’i duyurdu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.04.2018 15:50 | Son Güncelleme

Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE, Apple’ın iPhone X ile başlattığı çentikli ekran tasarımını kendince yorumladı. Çift çentiğe sahip ZTE Iceberg’in tanıtımını gerçekleştirdi.

ZTE, çift çentiğe sahip akıllı telefonu ZTE Iceberg’i duyurdu

iPhone X, özellikleriyle değil daha çok ekranındaki çentik ile akıllara kazındı. Bu çentik, kimi kullanıcıyı memnun etse de kimisi onu ‘göze takılan rahatsız edici bir şey’ olarak tanımladı. Apple kuşkusuz daha fazla ekran alanı sunabilmek adına çentikli bir tasarıma gitti. Eleştiri konusu olan çentikli tasarım bir sonraki iPhone’da olmayacak iddiaları ortaya atıldı. Ancak ilginç bir şey oldu ve sektördeki diğer firmalar da birer birer çentikli ekran tasarımına geçiş yaptı. Bu firmalardan biri ZTE. Fakat ZTE’nin çentik olayı diğer üreticilere göre biraz farklı.

ZTE ICEBERG İLE ÇİFT ÇENTİĞE GEÇİYOR

ZTE çentikli ekrana sahip ilk akıllı telefonu ZTE Iceberg’i geçtiğimiz günlerde tanıttı. ZTE Iceberg, çift kamera, parmak izi okuyucu gibi günümüzdeki akıllı telefon trendlerine birebir uyan bir özellikler tablosuna sahip. Ama telefonun asıl dikkat çeken tarafı dediğimiz gibi çentikli ekranı. Zira ZTE Iceberg’in ekranında üstte ve altta olmak üzere çift çentik yer alıyor. Telefonun üst çentiğinde ön kamera, ahize ve sensörler yer alırken alt çentikte bir hoparlör bulunuyor. Gerçekten ilginç bir tasarım.

Bizim çentikler iki oldu ZTE, çift çentiğe sahip akıllı telefonu ZTE Iceberg%u2019i duyurdu-2

ZTE ICEBERG NE ZAMAN ÇIKACAK?

ZTE Iceberg tanıtıldı tanıtılmasına ancak piyasaya sürülmedi. Telefonun en erken 2019 yılında piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. O zamana kadar tamamen akıllı telefon üreticileri tamamen çentiksiz bir tasarım diline geçebilir. Bu yüzden ZTE’nin 2019’u beklemeyip elini çabuk tutması elzem görünüyor.

<img alt=""Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"" src="https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/2385520/2385520-148x74.jpg">"Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"
Doğu Perinçek'ten Erdoğan'a çağrı: VazgeçmeliDoğu Perinçek'ten Erdoğan'a çağrı: Vazgeçmeli
İşte 2019 seçimlerinde aday olacak isimlerİşte 2019 seçimlerinde aday olacak isimler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ZTE Iceberg çift çentik akıllı telefon

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

Ne iPhone X ne Galaxy S9: Huawei Mate 20 AnTuTu’yu salladı

Ne iPhone X ne Galaxy S9: Huawei Mate 20 AnTuTu’yu salladı

Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü

Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı

Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı

WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!

WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fotoğraflar asıl şimdi coşacak: Odak modu Instagram’a geldi!

Fotoğraflar asıl şimdi coşacak: Odak modu Instagram’a geldi!

Twitter'da 'dolar' yazmayın çöküyor!

Twitter'da 'dolar' yazmayın çöküyor!

Huawei P20 Lite Türkiye’de! Huawei P20 Lite’ın özellikleri ve fiyatı

Huawei P20 Lite Türkiye’de! Huawei P20 Lite’ın özellikleri ve fiyatı

Mark Zuckerberg cevapladı! Facebook paralı mı oluyor?

Mark Zuckerberg cevapladı! Facebook paralı mı oluyor?

İşte en çok radyasyon yayan telefon! Alman mühendisler açıkladı

İşte en çok radyasyon yayan telefon! Alman mühendisler açıkladı

Bu bakteri hatıralarını sonraki nesillere aktarıyor!

Bu bakteri hatıralarını sonraki nesillere aktarıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.