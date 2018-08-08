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ZTE ve Huawei kullanmayın emri!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.08.2018 09:03 | Son Güncelleme

Son dönemde önemli yaptırımlarla karşı karşıya kalan Huawei ve ZTE, şimdi de farklı kuruluşların hedef tahtası haline geldi. İşte konu hakkındaki detaylar.

ZTE ve Huawei kullanmayın emri!

Malum, uzun bir süredir ABD ve Çin arasında gittikçe gerginleşen bir ticaret anlaşmazlığı mevcut. Bu anlaşmazlık en çok da ZTE ve Huawei’ye zarar verdi diyebiliriz. Aslına bakılırsa Çinli akıllı telefon üreticilerine dair iddialar çok öncesinden ortaya atılmıştı. İlk olarak 2012 yılında ZTE ve Huawei’nin Çin hükümetine bilgi aktardığı ve casusluk yaptıkları iddia edilmiş fakat sonradan bu iddialar unutulmaya yüz tutmuştu.

2017’nin sonlarına doğru bu iddialar birden tekrardan gündeme oturdu. Trump yönetimi, ZTE ve Huawei için araştırma emri verdi. Araştırmalar sonucu ZTE’nin ambargo uygulanan Kuzey Kore ve İran’a ihracat yaptığı tespit edildi ve ağır yaptırımların uygulanması kararı alındı.

Sonradan Trump hükümeti ve Çin arasında sağlanan anlaşma ile ZTE’ye verilen ceza hafifletildi. Fakat görünen o ki Çinli üreticiler hedef tahtasında kalmaya devam edecek.

ABD’nin önemli partilerinden biri olan Demokratik Ulusal Komite (DNC) parti üyelerine ve çalışanlarına ZTE ve Huawei marka telefonları kullanmama uyarısında bulundu.

Partinin önemli isimlerinden biri olan Christopher Wray, parti üyeleri ve çalışanlarına gönderdiği kısa mesajda çok düşük fiyatlardan da olsa, Çinli üreticilere ait akıllı telefonları kullanmamaları konusunda uyardı. Wray bu cihazların ABD halkına ait verilerin Çin’e aktarılması için kullanıldığını iddia etti. Görünen o ki Çinli üreticilerin ABD’deki gelecekleri pek de parlak değil.

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ZTE ve Huawei kullanmayın emri!ZTE ve Huawei kullanmayın emri!
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