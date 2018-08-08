ZTE ve Huawei kullanmayın emri!

Malum, uzun bir süredir ABD ve Çin arasında gittikçe gerginleşen bir ticaret anlaşmazlığı mevcut. Bu anlaşmazlık en çok da ZTE ve Huawei’ye zarar verdi diyebiliriz. Aslına bakılırsa Çinli akıllı telefon üreticilerine dair iddialar çok öncesinden ortaya atılmıştı. İlk olarak 2012 yılında ZTE ve Huawei’nin Çin hükümetine bilgi aktardığı ve casusluk yaptıkları iddia edilmiş fakat sonradan bu iddialar unutulmaya yüz tutmuştu.
2017’nin sonlarına doğru bu iddialar birden tekrardan gündeme oturdu. Trump yönetimi, ZTE ve Huawei için araştırma emri verdi. Araştırmalar sonucu ZTE’nin ambargo uygulanan Kuzey Kore ve İran’a ihracat yaptığı tespit edildi ve ağır yaptırımların uygulanması kararı alındı.
Sonradan Trump hükümeti ve Çin arasında sağlanan anlaşma ile ZTE’ye verilen ceza hafifletildi. Fakat görünen o ki Çinli üreticiler hedef tahtasında kalmaya devam edecek.
ABD’nin önemli partilerinden biri olan Demokratik Ulusal Komite (DNC) parti üyelerine ve çalışanlarına ZTE ve Huawei marka telefonları kullanmama uyarısında bulundu.
Partinin önemli isimlerinden biri olan Christopher Wray, parti üyeleri ve çalışanlarına gönderdiği kısa mesajda çok düşük fiyatlardan da olsa, Çinli üreticilere ait akıllı telefonları kullanmamaları konusunda uyardı. Wray bu cihazların ABD halkına ait verilerin Çin’e aktarılması için kullanıldığını iddia etti. Görünen o ki Çinli üreticilerin ABD’deki gelecekleri pek de parlak değil.
Katil koç!
Patlayıcı madde sanılan seks oyuncağı, havaalanında panik yarattı
Adana'da feci kaza! 7 yaşındaki Meryem hayatını kaybetti
Yasağa rağmen dik yokuştan indi: 3 yaralı
Tesla'da flaş gelişme! Elon Musk dünyaya böyle duyurdu
Kocaeli'de erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Pakistan uyruklu engelli şahıs gözaltına alındı!
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den polislere uyarı: En ufak hatanızda sizi öldüreceğim!
MEB'den liselere yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Kılıçdaroğlu'nun 'ikizine' yeni görev! İşte Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin yeni görevi!
CHP'de kurultay krizini derinleştirecek açıklama
Bin 800 yıllık yönetim merkezi tarihe ışık tutuyor
Birtney Spears'tan nefes kesen direk dans şovu
Son dakika! AK Parti'nin yarısı yenileniyor
İşte bu yılın en çok satan telefonları... Peki hangi marka telefon ne kadar ilgi görüyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum