Zuckenberg'e büyük şok! İfade verecek!

Facebook’un “kullanıcı verilerini kullanma ve koruma” sistemi ile ilgili olarak 11 Nisan’da Washington Temsilciler Meclisinde kurulan komitede Zuckenberg’in ifade vereceği açıklandı. Geçtiğimiz haftalarda politik danışma firması Cambridge Analytica’nın on milyonlarca Facebook kullanıcısının verilerini kullanarak seçimlere nüfuz etme çabası ortaya çıkmış, Facebook ve Zuckenberg kullanıcılardan özür dilemek zorunda kalmıştı. Hem 2016 seçimleri sırasında Rusya’nın sosyal medyayı kullanarak seçimlere müdahale etmesi ile ilgili soruşturmalar hem de en son ortaya çıkan veri kullanım ihlali nedeniyle firmanın borsadaki değeri düşmüş hem de kullanıcılardan yoğun eleştiri gelmişti. Bu sabah yaptıkları açıklamada Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Greg Walden ve komitenin Demokrat lideri Frank Pallone yapılacak oturumun “Kritik kullanıcı verilerinin kullanılması konusuna ışık tutma fırsatı olduğunu ve Amerikalıların kişisel çevrimiçi verilerine en olduğunu daha iyi anlamlarını sağlayacağını” söyledi.