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 1 çocuğun öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 13:23 | Son Güncelleme

KONYA'nın Kulu ilçesinde 1 çocuğun öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kaza anına ait cep telefonu ve güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.  Kaza Salı günü Ankara- Aksaray karayolu Kulu Makası mevkii yakınlarında meydana geldi.

Mehmet YILMAZ , KULU (DHA) KONYA'nın Kulu ilçesinde 1 çocuğun öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kaza anına ait cep telefonu ve güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Kaza Salı günü Ankara- Aksaray karayolu Kulu Makası mevkii yakınlarında meydana geldi. Irak kökenli İngiliz vatandaşı Abdullah Sadıc yönetimindeki yabancı plakalı cip, dinlenme tesislerinden aniden önüne çıkan Cengiz Sarsık'ın kullandığı 97 EL 834 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan Sena Sarsık (9) yaşamını yitirdi. Her iki sürücüyle birlikte araçlarda bulunan 8 kişi de yaralandı. Kaza anı ise cep telefonu ve güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

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